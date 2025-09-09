HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Nolberto Solano perdió su tercer partido consecutivo con Pakistán y se quedó con 0 puntos en las eliminatorias a la Copa Asiática sub-23

El extécnico de la selección peruana sub-23 no levanta cabeza en el país asiático y acaba de sumar una nueva derrota que dejó a su equipo sin chances de clasificar al torneo.

Nolberto Solano dirige a su segunda selección sub-23 tras su paso por Perú entre 2019 y 2020. Foto: PFF
Nolberto Solano dirige a su segunda selección sub-23 tras su paso por Perú entre 2019 y 2020. Foto: PFF

Nolberto Solano no encuentra el rumbo en Pakistán. Este martes, el DT peruano volvió a perder y encadenó su tercera derrota al hilo con la selección sub-23 del país asiático. Ante Omán, el equipo de 'Ñol' cayó 1-0 por la fecha 3 del grupo G en las eliminatorias para la Copa Asiática 2026, a la cual se quedó sin chances de clasificar.

Previamente, Pakistán ya había perdido frente a Irak y Camboya, resultados que lo dejaron colero de su grupo con cero puntos. Este pésimo inicio contrasta con las expectativas que se tenían por su trabajo, pues cuando llegó fue recibido a lo grande por importantes autoridades del país.

PUEDES VER: Diego Penny respaldó a Óscar Ibáñez y aseguró que en la FPF han jugado con él: 'Lo que pasó fue una vergüenza'

lr.pe

Resultados de Nolberto Solano con Pakistán sub-23

En su primer partido como DT de Pakistán sub-23, el 'Maestrito' no pudo tener peor debut. Ante la selección de Irak, el equipo de Solano fue vapuleado 8-1 y el técnico vio una tarjeta roja al final del primer tiempo.

Frente a Camboya, los Halcones (como es conocido el seleccionado pakistaní), cayeron por la mínima y sentenciaron su eliminación, solo para repetir el mismo marcador contra Omán. De esta forma, 'Ñol' cerró su campaña en esta fase de grupos con 10 goles en contra y apenas uno a favor.

¿Qué dijo Nolberto Solano cuando asumió como DT de Pakistán?

"Es un desafío grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol, no tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas a nivel amateur que tratan de ir creciendo, quieren profesionalizar el fútbol en algún momento y que sus participaciones a nivel internacional mejoren", declaró Solano cuando fue presentado, hace algunas semanas.

"Ellos entienden la realidad y dónde se encuentren, ellos saben que este es un plan a largo plazo. Uno en esta carrera tiene que escarbar, luchar y ganarse un puesto, yo no soy el 'Ñol' solano que jugó al fútbol, soy un técnico más que busca un espacio, hacer una carrera y estos son los retos que hay que asumir", agregó el DT, quien vive su segunda experiencia a nivel de selecciones luego de su paso en la sub-23 de Perú, entre el 2019 y el 2020.

