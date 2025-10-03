Emelec vs Deportivo Cuenca EN VIVO y DIRECTO: ¿a qué hora, dónde y cómo ver el partido por la Liga Pro de Ecuador?

El Emelec de Christian Cueva y Alfonso Barcos volverá a iniciar una nueva campaña en la Liga Pro de Ecuador-posiciones, con el objetivo de alcanzar un cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este sábado 4, los 'Bombillos' se enfrentarán desde las 4:30 p.m. (hora peruana) a Deportivo Cuenca. El partido podrá seguirse por la señal de Zapping. Además, existe la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes, donde ofreceremos el minuto a minuto.

Cabe señalar que, previo a este duelo, los jugadores del conjunto azul se manifestaron mediante un video en el que indicaban que, debido a la falta de pagos, no entrenarían. "Existen valores pendientes de pago que oscilan entre los 4, 5 y 8 meses de retraso. A pesar de esta situación, siempre hemos priorizado la estabilidad del club", se escucha en el video publicado por los jugadores.

¿A qué hora juega Emelec vs Deportivo Cuenca?

El encuentro, que se realizará en el Estadio George Capwell entre estos dos equipos que buscan una clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se jugará desde las 4.30 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Emelec vs Deportivo Cuenca?

La transmisión del partido entre Emelec y Deportivo Cuenca se podrá seguir vía la señal de Zapping para territorio peruano. También lo podrás seguir aquí, en La República Deportes.

Pronósticos de Emelec vs Deportivo Cuenca

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Emelec quien recibirá la visita de Deportivo Cuenca.

Betano : gana Emelec (2.07), empate (3.15), gana Deportivo Cuenca (3.75)

: gana Emelec (2.07), empate (3.15), gana Deportivo Cuenca (3.75) bet365 : gana Emelec (2.05), empate (3.20), gana Deportivo Cuenca (3.70)

: gana Emelec (2.05), empate (3.20), gana Deportivo Cuenca (3.70) 1xBet: gana Emelec (2.10), empate (3.21), gana Deportivo Cuenca (3.54)

Últimos partidos de Emelec

Orense 0 - 0 Emelec, domingo 28 de septiembre de 2025, LigaPro

Emelec 4 - 0 El Nacional, domingo 21 de septiembre de 2025, LigaPro

Emelec 0 - 4 Barcelona, domingo 14 de septiembre de 2025, LigaPro

Aucas 1 - 2 Emelec, sábado 30 de agosto de 2025, LigaPro

Emelec 0 - 1 Independiente del Valle, domingo 24 de agosto de 2025, LigaPro

Últimos partidos de Deportivo Cuenca