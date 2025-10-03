HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Emelec vs Deportivo Cuenca EN VIVO y DIRECTO: ¿a qué hora, dónde y cómo ver el partido por la Liga Pro de Ecuador?

En el Estadio George Capwell se disputará el partidazo entre Emelec y Deportivo Cuenca. Ambos equipos buscan asegurar su lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Emelec vs Deportivo Cuenca EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR
Emelec vs Deportivo Cuenca EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR

El Emelec de Christian Cueva y Alfonso Barcos volverá a iniciar una nueva campaña en la Liga Pro de Ecuador-posiciones, con el objetivo de alcanzar un cupo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Este sábado 4, los 'Bombillos' se enfrentarán desde las 4:30 p.m. (hora peruana) a Deportivo Cuenca. El partido podrá seguirse por la señal de Zapping. Además, existe la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes, donde ofreceremos el minuto a minuto.

Cabe señalar que, previo a este duelo, los jugadores del conjunto azul se manifestaron mediante un video en el que indicaban que, debido a la falta de pagos, no entrenarían. "Existen valores pendientes de pago que oscilan entre los 4, 5 y 8 meses de retraso. A pesar de esta situación, siempre hemos priorizado la estabilidad del club", se escucha en el video publicado por los jugadores.

lr.pe

¿A qué hora juega Emelec vs Deportivo Cuenca?

El encuentro, que se realizará en el Estadio George Capwell entre estos dos equipos que buscan una clasificación para la fase de grupos de la Copa Sudamericana, se jugará desde las 4.30 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver Emelec vs Deportivo Cuenca?

La transmisión del partido entre Emelec y Deportivo Cuenca se podrá seguir vía la señal de Zapping para territorio peruano. También lo podrás seguir aquí, en La República Deportes.

Pronósticos de Emelec vs Deportivo Cuenca

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Emelec quien recibirá la visita de Deportivo Cuenca.

  • Betano: gana Emelec (2.07), empate (3.15), gana Deportivo Cuenca (3.75)
  • bet365: gana Emelec (2.05), empate (3.20), gana Deportivo Cuenca (3.70)
  • 1xBet: gana Emelec (2.10), empate (3.21), gana Deportivo Cuenca (3.54)

Últimos partidos de Emelec

  • Orense 0 - 0 Emelec, domingo 28 de septiembre de 2025, LigaPro
  • Emelec 4 - 0 El Nacional, domingo 21 de septiembre de 2025, LigaPro
  • Emelec 0 - 4 Barcelona, domingo 14 de septiembre de 2025, LigaPro
  • Aucas 1 - 2 Emelec, sábado 30 de agosto de 2025, LigaPro
  • Emelec 0 - 1 Independiente del Valle, domingo 24 de agosto de 2025, LigaPro

Últimos partidos de Deportivo Cuenca

  • Universidad Católica 2 - 1 Deportivo Cuenca, domingo 28 de septiembre de 2025, LigaPro
  • Deportivo Cuenca 0 - 1 Barcelona, domingo 21 de septiembre de 2025, LigaPro
  • Técnico Universitario 0 - 2 Deportivo Cuenca, domingo 14 de septiembre de 2025, LigaPro
  • Aucas 1 - 1 Deportivo Cuenca, jueves 11 de septiembre de 2025, Copa Ecuador
  • Deportivo Cuenca 1 - 1 Orense, domingo 31 de agosto de 2025, LigaPro
