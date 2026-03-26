HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 DEBATE PRESIDENCIAL 2026: así terminó la TERCERA FECHA con KEIKO, NIETO y otros 10 CANDIDATOS #HLR

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 26 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

El sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala genera expectativa en todo el país por el monto acumulado de más de 1 millón de soles.

La Kábala 26 de marzo de 2026. | Foto: La Kábala
La Kábala 26 de marzo de 2026. | Foto: La Kábala

Este jueves 25 de marzo se realiza un nuevo sorteo del Pozo Buenazo de La Kábala, que mantiene en expectativa a todo el país por el premio acumulado de S/1.109.465. En las próximas horas, Intralot revelará la combinación ganadora y los resultados oficiales de la jornada.

Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 21 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 21 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 19 de marzo de 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo de La Tinka del 25 de marzo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka del 25 de marzo: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

LEER MÁS
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Peruano acusado de asesinato en EE. UU. vivió casi 30 años con identidad falsa y fue entregado al FBI

Peruano acusado de asesinato en EE. UU. vivió casi 30 años con identidad falsa y fue entregado al FBI

LEER MÁS
Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

LEER MÁS
Corte de luz este 25 de marzo: conoce los 8 distritos de Lima que se verán afectados

Corte de luz este 25 de marzo: conoce los 8 distritos de Lima que se verán afectados

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de marzo de 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Debate presidencial 2026: verificaciones EN VIVO de las declaraciones de los candidatos este 25 de marzo

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Sociedad

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

Temblor HOY, 26 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Víctimas y deudos de fallecidos en protestas rechazan elección de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación

Debate presidencial 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori cerró su participación victimizándose tras ser criticada por los candidatos presidenciales

Ronald Atencio al cierre del debate presidencial: "Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025