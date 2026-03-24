Los partidos de vuelta por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 determinaron que Alianza Lima y San Martín son los dos primeros clasificados a semifinales. En cambio, las otras dos llaves se definirán con un tercer juego entre los clubes Universitario - Regatas, por un lado, y Géminis - Atenea, por el otro.

El equipo chorrillano forzó el extra game ante las Pumas al vencer por 3-2 en un dramático cruce, por lo que ahora tendrán una nueva oportunidad de seguir en carrera rumbo al título. Las Diosas, por su parte, se impusieron de forma contundente al conjunto dirigido por Natalia Málaga y se ilusionan con repetir el triunfo para meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Extra game de la Liga Peruana de Vóley: fecha y hora

Los dos partidos del extra game en estos cuartos de final se llevarán a cabo el mismo día, miércoles 25 de marzo, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Deportivo Géminis vs Atlético Atenea

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Latina (TV, web y app)

Universitario vs Regatas

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina (TV, web y app).

Programación del extra game. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver el extra game de la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de los duelos correspondientes a este extra game, así como el resto de cotejos del certamen, estará a cargo de Latina en su multiplataforma (TV, web y app). Además, podrás ver los partidos gratis por internet en la página oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Llaves de la Liga Peruana de Vóley: semifinales

Así se jugarán los partidos de semifinales. Alianza y San Martín esperan rival tras ganar 2-0 en cuartos de final.