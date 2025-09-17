HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal se salvó de milagro: delantero de Alianza Atlético mandó la pelota 2 veces al palo tras rematar sin arquero

Hernán Lupu tuvo dos ocasiones claras de abrir el marcador para su equipo; sin embargo, sus disparos chocaron en el palo y terminó perdonando a Sporting Cristal.

Sporting Cristal está empatando 0-0 ante Alianza Atlético. Foto: captura de L1 Max.
Sporting Cristal está empatando 0-0 ante Alianza Atlético. Foto: captura de L1 Max.

Alianza Atlético estuvo cerca de marcar el 1-0 ante Sporting Cristal. Hernán Lupu tuvo hasta dos ocasiones para poner arriba a su equipo, pero sus remates se estrellaron en el palo. El delantero se terminó lamentando.

Noticia en desarrollo...

