Gustavo Dulanto anotó golazo de media cancha en victoria de ADT: "Siempre practico desde allí"
El Puskás le quedó chico. A los 2 minutos del partido en Tarma, el defensa madrugó al portero de UTC con un disparo inatajable y le dedicó el gol a su bisabuela fallecida a los 99 años.
El primer partido de la fecha 9 del Torneo Clausura nos regaló el que probablemente sea el mejor gol en lo que va de la Liga 1 2025. En el ADT vs UTC, jugado en el Estadio Municipal Unión Tarma, el defensa Gustavo Dulanto marcó un sensacional tanto de más de media cancha, con el que abrió el camino del triunfo para su equipo.
Apenas a los 2 minutos del primer tiempo, 'Pochito' sorprendió a todos al pegarle desde su propio campo tras ver adelantado al portero Diego Campos. Su osadía tuvo premio cuando la pelota traspasó la línea del arco rival y se convirtió en el 1-0 parcial, un gol que Dulanto dedicó a su recientemente fallecida bisabuela.
Dulanto sobre su golazo de media cancha: "Gracias a Dios salió"
En declaraciones para L1 Max al final del partido, el zaguero explicó su emotiva celebración en la cancha, donde se quebró por la emoción y fue rodeado por sus compañeros.
"Fue una semana difícil, falleció mi bisabuela de 99 años. Hoy me regaló un golazo, va para ella y toda la familia. No sé cómo voy a llevarlo, pero ella quería que siempre siga adelante y cumpla mis sueños", dijo.
Acerca de si el gol fue producto de la suerte, el central aseguró que suele probar jugadas similares para aprovechar su "buena patada". "Siempre practico desde allí, gracias a Dios salió hoy. El que ve los partidos sabe que tengo buena patada y (Hernán) Rengifo siempre me dice que patee", agregó.
Este es el primer gol en la temporada para Dulanto, quien llegó al Vendaval Celeste a préstamo desde Universitario a fines de julio. Además, este encuentro significó su partido número 200 a nivel profesional.
¿Cómo quedó el partido ADT vs UTC?
El marcador final del cruce entre tarmeños y cajamarquinos fue 3-1 a favor de los locales. Joao Rojas y Mauro Da Luz completaron la cuenta para los celestes, mientras que Jarlín Quintero descontó para los cremas.