HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles
Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     Keiko Fujimori queda totalmente libre en el caso Cócteles     
Deportes

Gustavo Dulanto anotó golazo de media cancha en victoria de ADT: "Siempre practico desde allí"

El Puskás le quedó chico. A los 2 minutos del partido en Tarma, el defensa madrugó al portero de UTC con un disparo inatajable y le dedicó el gol a su bisabuela fallecida a los 99 años.

Gustavo Dulanto marcó su primer gol del año en esta victoria de ADT. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Gustavo Dulanto marcó su primer gol del año en esta victoria de ADT. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

El primer partido de la fecha 9 del Torneo Clausura nos regaló el que probablemente sea el mejor gol en lo que va de la Liga 1 2025. En el ADT vs UTC, jugado en el Estadio Municipal Unión Tarma, el defensa Gustavo Dulanto marcó un sensacional tanto de más de media cancha, con el que abrió el camino del triunfo para su equipo.

Apenas a los 2 minutos del primer tiempo, 'Pochito' sorprendió a todos al pegarle desde su propio campo tras ver adelantado al portero Diego Campos. Su osadía tuvo premio cuando la pelota traspasó la línea del arco rival y se convirtió en el 1-0 parcial, un gol que Dulanto dedicó a su recientemente fallecida bisabuela.

PUEDES VER: Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: 'Son decisiones del profesor'

lr.pe

Dulanto sobre su golazo de media cancha: "Gracias a Dios salió"

En declaraciones para L1 Max al final del partido, el zaguero explicó su emotiva celebración en la cancha, donde se quebró por la emoción y fue rodeado por sus compañeros.

"Fue una semana difícil, falleció mi bisabuela de 99 años. Hoy me regaló un golazo, va para ella y toda la familia. No sé cómo voy a llevarlo, pero ella quería que siempre siga adelante y cumpla mis sueños", dijo.

Acerca de si el gol fue producto de la suerte, el central aseguró que suele probar jugadas similares para aprovechar su "buena patada". "Siempre practico desde allí, gracias a Dios salió hoy. El que ve los partidos sabe que tengo buena patada y (Hernán) Rengifo siempre me dice que patee", agregó.

PUEDES VER: Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en Liga 1 tras nueva derrota: 'En Sudamericana no salen a meterse atrás'

lr.pe

Este es el primer gol en la temporada para Dulanto, quien llegó al Vendaval Celeste a préstamo desde Universitario a fines de julio. Además, este encuentro significó su partido número 200 a nivel profesional.

¿Cómo quedó el partido ADT vs UTC?

El marcador final del cruce entre tarmeños y cajamarquinos fue 3-1 a favor de los locales. Joao Rojas y Mauro Da Luz completaron la cuenta para los celestes, mientras que Jarlín Quintero descontó para los cremas.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: programación de los partidos por la fecha 9 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: programación de los partidos por la fecha 9 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Canal confirmado Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

River Plate - Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

DT de Emelec explicó por qué Christian Cueva salió en el segundo tiempo de la derrota 4-0 ante Barcelona SC: "Hace el esfuerzo por llegar"

LEER MÁS
Medio chileno 'advierte' a la selección peruana por millonaria cláusula de Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile

Medio chileno 'advierte' a la selección peruana por millonaria cláusula de Gustavo Álvarez, DT de la U. de Chile

LEER MÁS
Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

Óscar Ibáñez rompe su silencio tras salida de Perú y confirma desacuerdo entre Agustín Lozano y Jean Ferrari: "Pudo haber sido más prolijo"

LEER MÁS
Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

Reimond Manco critica polémica celebración de Sergio Peña en derrota de Alianza Lima: "No hagas cosas que van a hacer que hablen de ti"

LEER MÁS
Carlos Zambrano y su fuerte postura sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana: "No nos mintamos en la cara"

Carlos Zambrano y su fuerte postura sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana: "No nos mintamos en la cara"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

Pablo Alborán en Lima 2026: fecha, lugar, cuándo inicia la venta de entradas y dónde comprar

Deportes

Carlos Zambrano y su crítica a rivales de Alianza Lima en la Liga 1 tras nueva derrota: "En Copa Sudamericana no salen a meterse atrás"

Carlos Zambrano y su fuerte postura sobre el perfil del nuevo DT de la selección peruana: "No nos mintamos en la cara"

Perú vs Bolivia EN VIVO por el Sudamericano de Vóley Sub 17: horarios y canales para ver el debut en Villa El Salvador

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

¿Morgan Quero quiere ser presidente? ministro de Educación no descarta postular con partido vinculado a Nicanor Boluarte

Dina Boluarte viajó en helicóptero desde Palacio de Gobierno hasta Lurigancho-Chosica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota