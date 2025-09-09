Fallece Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano, a los 16 años en un accidente de tránsito

Éder Valencia fue convocado a la selección colombiana sub-16 y tenía un acuerdo para jugar en el New York Red Bull de la MLS. Foto: Academia Alemana Popayán

Éder Valencia fue convocado a la selección colombiana sub-16 y tenía un acuerdo para jugar en el New York Red Bull de la MLS. Foto: Academia Alemana Popayán

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento del joven futbolista Éder Smic Valencia, considerando una de las promesas del país cafetero. De acuerdo a los reportes de las autoridades, el delantero perdió la vida en un accidente automovilístico que tuvo lugar el domingo 7 de setiembre en el departamento del Cauca.

El talentoso atacante, que militaba en la Academia Alemana de Popayán, era seguido por la selección colombiana con miras al próximo Sudamericano sub-17. El entrenador Fredy Hurtado lo citó en agosto para que trabaje en uno de los microciclos que tiene a su cargo.

Muere Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano

A través de sus redes sociales, la Academia Alemana de Popayán (AAFP) dio a conocer la trágica noticia y envió un sentido mensajes a los familiares del futbolista.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones.

Mensaje de la Academia Alemana Popayán tras fallecimiento de Éder Valencia. Foto: Twitter/Academia Alemana Popayán

Éder Valencia iba a jugar en la MLS

A pesa de su corta edad, Éder Smic Valencia empezó a resaltar como una de las grandes promesas del balompié colombiano. Incluso, sus grandes actuaciones fueron determinantes para lograr dar el salto al extranjero: el joven futbolista tenía un acuerdo con el New York Red Bulls de la MLS y espera viajar la próxima semana a Estados Unidos.

"Éder Simic Valencia (16 años) acaba de perder la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Tejada (Cauca). El joven delantero tenía un acuerdo para fichar por @NewYorkRedBulls (viajaría la próxima semana a USA). Que Dios te tenga en la gloria, Éder", reveló en su cuenta de Twitter el periodista Mariano Olsen.