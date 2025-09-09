HOYSuscripcion LR Focus

Fallece Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano, a los 16 años en un accidente de tránsito

La joven promesa del balompié colombiano, que tenía un acuerdo para jugar en la MLS, perdió la vida en mientras se encontraba de vacaciones en el departamento del Cauca.

Éder Valencia fue convocado a la selección colombiana sub-16 y tenía un acuerdo para jugar en el New York Red Bull de la MLS. Foto: Academia Alemana Popayán
Éder Valencia fue convocado a la selección colombiana sub-16 y tenía un acuerdo para jugar en el New York Red Bull de la MLS. Foto: Academia Alemana Popayán

El fútbol colombiano se encuentra de luto tras el fallecimiento del joven futbolista Éder Smic Valencia, considerando una de las promesas del país cafetero. De acuerdo a los reportes de las autoridades, el delantero perdió la vida en un accidente automovilístico que tuvo lugar el domingo 7 de setiembre en el departamento del Cauca.

El talentoso atacante, que militaba en la Academia Alemana de Popayán, era seguido por la selección colombiana con miras al próximo Sudamericano sub-17. El entrenador Fredy Hurtado lo citó en agosto para que trabaje en uno de los microciclos que tiene a su cargo.

PUEDES VER: El desconocido jugador que supera a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: tiene un récord en eliminatorias al Mundial

lr.pe

Muere Éder Valencia, promesa del fútbol colombiano

A través de sus redes sociales, la Academia Alemana de Popayán (AAFP) dio a conocer la trágica noticia y envió un sentido mensajes a los familiares del futbolista.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones.

Mensaje de la Academia Alemana Popayán tras fallecimiento de Éder Valencia. Foto: Twitter/Academia Alemana Popayán

Mensaje de la Academia Alemana Popayán tras fallecimiento de Éder Valencia. Foto: Twitter/Academia Alemana Popayán

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

Éder Valencia iba a jugar en la MLS

A pesa de su corta edad, Éder Smic Valencia empezó a resaltar como una de las grandes promesas del balompié colombiano. Incluso, sus grandes actuaciones fueron determinantes para lograr dar el salto al extranjero: el joven futbolista tenía un acuerdo con el New York Red Bulls de la MLS y espera viajar la próxima semana a Estados Unidos.

"Éder Simic Valencia (16 años) acaba de perder la vida en un accidente automovilístico ocurrido en Puerto Tejada (Cauca). El joven delantero tenía un acuerdo para fichar por @NewYorkRedBulls (viajaría la próxima semana a USA). Que Dios te tenga en la gloria, Éder", reveló en su cuenta de Twitter el periodista Mariano Olsen.

