¿A qué hora juegan Olimpia vs Real Estelí EN VIVO y dónde ver por la Copa Centroamericana de Concacaf 2025?

¿A qué hora juega Olimpia vs Real Estelí EN VIVO por la Copa Centroamericana de Concacaf? El encuentro, por la fecha 1 del Grupo D del certamen, se disputará este miércoles 30 de julio desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional Chelato Ucles y se podrá ver a través de ESPN y Disney Plus en Sudamérica. Asimismo, podrás seguir la cobertura de este y todos los partidos de hoy con la previa, las principales incidencias y el video de los goles en la web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Olimpia vs Real Estelí?

En Perú, el encuentro entre Olimpia vs Real Estelí se podrá seguir desde las 9.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países.

México: 8.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 11.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (jueves 31 de agosto).

¿Dónde ver Olimpia vs Real Estelí?

En Sudamérica, Honduras y Nicaragua, la transmisión por TV del partido entre Olimpia vs Real Estelí estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney Plus. En México, se podrá ver a través de Tubi y en Estados Unidos podrás seguir el cotejo por medio de Concacaf YouTube.

Olimpia vs Real Estelí: alineaciones posibles

Olimpia: Edrick Menjívar, Facundo Queiroz, José García, Carlos Sánchez, Edwin Lobo, Marcos Montiel, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Michael Chirinos, Jorge Benguché y Jerry Bengtson. DT: Eduardo Espinel.

Edrick Menjívar, Facundo Queiroz, José García, Carlos Sánchez, Edwin Lobo, Marcos Montiel, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Michael Chirinos, Jorge Benguché y Jerry Bengtson. DT: Eduardo Espinel. Real Estelí: Jason Vega, Joab Gutiérrez, Ebert Martínez, Marvin Fletes, Óscar Acevedo, Henry Niño, William Parra Sinisterra, Agenor Báez, Juan Vieyra, Byron Bonilla y Bryan Ordóñez. DT: Otoniel Olivas.

¿Dónde ver Olimpia vs Real Estelí ONLINE?

Si no quieres perderte el Olimpia vs Real Estelí por internet, suscríbete al servicio de streaming Disney Plus, plataforma en la cual podrás acceder a todo el contenido deportivo del canal ESPN.