Oliver Sonne es el único jugador de la selección peruana que milita en una de las grandes ligas europeas. Foto: composición LR/Burnley/FPF/AUF

La selección peruana quedó lista para jugar una 'final' contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026. A falta de confirmación oficial, Óscar Ibáñez ya tiene definido su equipo titular y uno de los grandes ausentes en el Centenario de Montevideo será el defensor Oliver Sonne.

En los últimos días, se consideró la posibilidad de que el lateral de origen danés pueda estar desde el arranque debido al gran presente que afronta en el Burnley de la Premier League; sin embargo, el estratega de Bicolor optaría por la experiencia de Luis Advíncula, que cuenta con poca continuidad y perdió protagonismo en Boca Juniors.

Burnley saca cara por Oliver Sonne previo al Perú verus Uruguay

A poco del duelo entre la Bicolor y la Celeste, el conjunto inglés sorprendió a los aficionados peruanos con una amena publicación sobre Oliver Sonne con miras a la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Nuestro vinotinto peruano", fue el mensaje alusivo a los calores de la camiseta del Burnley que estuvo acompañado de una fotografía del 'Vikingo' en los entrenamientos del equipo incaico.

Alineaciones de Perú contra Uruguay

Una de las grandes novedades en la alineación de Perú contra Uruguay será la ausencia de Carlos Zambrano. A pesar de no tener ninguna lesión, Ibáñez apostaría por la inclusión del central Luis Abram. Otro nombre que destaca es el de Erick Noriega, quien tuvo un gran debut con Gremio de Brasil.

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.

: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos. Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.

¿A qué hora empieza el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido Perú vs Uruguay empezará desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). Ambas escuadras se verán las caras en el Centenario de Montevideo y la transmisión estará a cargo de las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes (cable).