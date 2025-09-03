HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón
Deportes

Marcos López calienta la previa ante Uruguay por Eliminatorias: “Lo que haga el resto nos importa poco”

El lateral dejó en claro que solo piensan en ganar a los charrúas, un resultado obligatorio para que la Bicolor siga en la pelea por el repechaje.

Marcos López se pronuncia previo al duelo ante Uruguay. Foto: Composición LR
Este jueves 4 de septiembre, la selección peruana se juega una de sus últimas cartas para seguir soñando con la clasificación al Mundial 2026. En ese sentido, los dirigidos de Óscar Ibáñez se preparan para enfrentarse a los charrúas en el Estadio Centenario.

En las últimas horas, Marcos López fue abordado por la prensa al finalizar los entrenamientos con la Bicolor para ser consultado sobre las expectativas que tienen sobre los partidos de las fechas 17 y 18 por las Eliminatorias Sudamericanas.

Desafiante previo al duelo en Montevideo

El lateral izquierdo del equipo peruano se mostró seguro que el plantel está totalmente concentrado en su próximo encuentro con la selección uruguaya en Montevideo. Sin embargo, recalcó que están en obligación de obtener el triunfo como resultado para escalar en la tabla y luchar por un cupo en el repechaje, de lo contrario el resultado de los otros equipos no servirá de mucho.

“Las matemáticas dicen que estamos a seis puntos; todo puede pasar. Nosotros estamos mentalizados en el partido contra Uruguay. Lo que haga el resto nos importa poco. Para tener posibilidades, debemos ganar. Si no ganamos, de nada sirve que las otras selecciones hagan una ayuda”, comentó el defensa de la selección.

La mirada de López sobre las nuevas caras

El futbolista también se dio un tiempo para comentar sobre los nuevos rostros en la Bicolor. López destacó que llegan con ganas y méritos suficientes para estar en la Selección, aunque recordó que ponerse la blanquirroja exige responsabilidad y compromiso.

“Cada uno se prepara en sus clubes para venir aquí y responder. Vestir esta camiseta no es para cualquiera y hay que representarla como se debe […] Muchas caras nuevas que ya conozco. Creo que son jugadores que se han ganado su llamado. No sé si el recambio empieza ya, pero es un buen inicio”, añadió el jugador del Copenhague.  

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al repechaje al Mundial 2026?

Perú necesita ganar sus 2 partidos (Uruguay y Paraguay) y esperar que Venezuela pierda contra Argentina en Buenos Aires y de local contra Colombia. En caso ocurra este escenario, la Blanquirroja debe ganarle a Paraguay, esperar que Bolivia caiga contra Colombia en Barranquilla y no sume en la última fecha contras Brasil en El Alto.

Con estos resultados, la selección peruana alcanzará las 19 unidades y se pondrá por encima de la Vinotinto (18 puntos) y la Verde (17 puntos).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección peruana necesita ganar sus 2 partidos para soñar con alcanzar el repechaje al Mundial 2026.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
