Este jueves 4 de septiembre, la selección peruana se juega una de sus últimas cartas para seguir soñando con la clasificación al Mundial 2026. En ese sentido, los dirigidos de Óscar Ibáñez se preparan para enfrentarse a los charrúas en el Estadio Centenario.

En las últimas horas, Marcos López fue abordado por la prensa al finalizar los entrenamientos con la Bicolor para ser consultado sobre las expectativas que tienen sobre los partidos de las fechas 17 y 18 por las Eliminatorias Sudamericanas.

Desafiante previo al duelo en Montevideo

El lateral izquierdo del equipo peruano se mostró seguro que el plantel está totalmente concentrado en su próximo encuentro con la selección uruguaya en Montevideo. Sin embargo, recalcó que están en obligación de obtener el triunfo como resultado para escalar en la tabla y luchar por un cupo en el repechaje, de lo contrario el resultado de los otros equipos no servirá de mucho.

“Las matemáticas dicen que estamos a seis puntos; todo puede pasar. Nosotros estamos mentalizados en el partido contra Uruguay. Lo que haga el resto nos importa poco. Para tener posibilidades, debemos ganar. Si no ganamos, de nada sirve que las otras selecciones hagan una ayuda”, comentó el defensa de la selección.

La mirada de López sobre las nuevas caras

El futbolista también se dio un tiempo para comentar sobre los nuevos rostros en la Bicolor. López destacó que llegan con ganas y méritos suficientes para estar en la Selección, aunque recordó que ponerse la blanquirroja exige responsabilidad y compromiso.

“Cada uno se prepara en sus clubes para venir aquí y responder. Vestir esta camiseta no es para cualquiera y hay que representarla como se debe […] Muchas caras nuevas que ya conozco. Creo que son jugadores que se han ganado su llamado. No sé si el recambio empieza ya, pero es un buen inicio”, añadió el jugador del Copenhague.

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al repechaje al Mundial 2026?

Perú necesita ganar sus 2 partidos (Uruguay y Paraguay) y esperar que Venezuela pierda contra Argentina en Buenos Aires y de local contra Colombia. En caso ocurra este escenario, la Blanquirroja debe ganarle a Paraguay, esperar que Bolivia caiga contra Colombia en Barranquilla y no sume en la última fecha contras Brasil en El Alto.

Con estos resultados, la selección peruana alcanzará las 19 unidades y se pondrá por encima de la Vinotinto (18 puntos) y la Verde (17 puntos).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

