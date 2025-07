Alianza Lima logró una histórica clasificación frente a Gremio por la Copa Sudamericana. El equipo blanquiazul consiguió un valioso empate en su visita a Porto Alegre, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final. Tras este importante logro, diversos medios locales e internacionales destacaron la hazaña, e incluso la propia Conmebol le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales.

Uno de los jugadores que tomó la palabra tras el encuentro fue Sergio Peña, quien no solo elogió el rendimiento colectivo del equipo, sino que también compartió una profunda reflexión sobre su situación personal antes de llegar al club íntimo.

¿Qué dijo Sergio Peña tras la victoria de Alianza?

En zona mixta, el volante confesó que vivía un momento complicado en su carrera y respondió a las críticas que ha recibido. “Yo creo que se me ha chancado por bastante tiempo, sin necesidad ni motivos. Volver a jugar, me siento muy bien, siento que es mi casa. Estoy sintiendo ese respiro que necesitaba en el fútbol, porque por muchos momentos la pasé muy mal, y venir a Alianza ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi carrera”, expresó.

También reveló cómo enfrentó esa etapa difícil desde lo mental: “La verdad es que estoy fundido porque venía de no jugar, de pasarla mal; y en lo mental mejoré lo más que pude para venir a Alianza y poder hacer las cosas bien. Creo que se está dando, no solo por mí, sino porque el grupo ya venía haciendo las cosas bien, y yo solamente he venido a aportar un poquito de mí para que todo siga yendo bien”, agregó.

Sergio Peña elogia a Hernán Barcos y Paolo Guerrero: “Dos delanteros de calidad increíble”

En otro momento, el jugador de 29 años se refirió a los delanteros de jerarquía que integran el plantel de Alianza Lima. “Tenemos muchísimos jugadores de selección, dos delanteros de calidad increíble, y creo que Hernán definió con una frialdad que solamente él y Paolo pueden tener”, afirmó Peña.

“Venimos a demostrar que estamos para grandes cosas, para soñar, para que la gente se ilusione y nos siga alentando. Creo que nosotros jugamos para llegar a la final, y eso es lo que vamos a hacer”, concluyó el exjugador del PAOK de Grecia.