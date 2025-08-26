HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

El histórico goleador comparte su opinión sobre la posición ideal del jugador antes de su debut oficial con Gremio. El veterano delantero confía en su rendimiento.

Hernán Barcos elogia a Erick Noriega previo a su debut con Gremio. Foto: Lr/ESPN
Hernán Barcos, gran amigo de Erick Noriega, reveló para un conocido diario brasileño la posición ideal del 'Samurai' previo a su debut oficial con Gremio. El 'Pirata' confía que le irá muy buen al exfutbolista de Alianza Lima en su nueva etapa. Además, el veterano delantero dejó huella en el club de Porto Alegre y tiene buenas referencias del Brasileirao.

Erick Noriega deleitó a todos los hinchas de Alianza Lima en la Liga 1 e incluso a nivel internacional con sus buenas actuaciones en la zona de volantes de contención y en la línea defensiva. Sin embargo, según Hernán Barcos, rinde mejor una posición en la cancha.

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre la posición de Erick Noriega en Gremio?

El técnico siempre tiene la última palabra, pero siempre es bueno escuchar un consejo de un histórico delantero del club como lo es Hernán Barcos. El goleador aliancista tiene claro en qué aspectos el jugador puede destacar significativamente en las estrategias de un Gremio que atraviesa un momento complicado. "Él es un zaguero. Ahora está jugando de volante y se adaptó bien. Sí, juega bien y le gusta jugar más en el medio", apuntó Hernán Barcos en diario Correio do Povo de la ciudad de Porto Alegre.

Hernán Barcos y la buena referencia que tiene de Erick Noriega en Gremio

El delantero Barcos se refirió a su experiencia en el fútbol y a la reciente llamada del club Gremio, destacando que el joven jugador en cuestión tiene un historial de 500 partidos en Primera División. "He intentado ser honesto con ellos. Es un chico del que no se puede hablar negativamente, y Gremio es un club que conozco bien. Estoy seguro de que le irá muy bien allí", afirmó el atacante en una entrevista con L1MAX.

