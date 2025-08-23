HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

El FC Barcelona sumó su segundo triunfo consecutivo y es líder en LaLiga

Pedri, Ferrán Torres y un autogol de Unai Elgezabal le dieron los tres puntos al elenco de Hansi Flick (2-3) sobre el Levante.

Barcelona sumó una nueva victoria en LaLiga.
Barcelona sumó una nueva victoria en LaLiga. | AFP

Emociones de principio a fin. Demostrando carácter y buen fútbol, el FC Barcelona vino desde atrás para sumar su segunda victoria de la temporada en LaLiga. Esta vez la víctima fue el Levante (2-3), un equipo duro y que hizo sufrir más de la cuenta a los dirigidos por Hansi Flick

Durante la primera mitad, los locales lograron colocarse adelante en el marcador por partida doble gracias Iván Romero (15’) y José Luis Morales (45’ +7) desde el punto de penal. Pese al dominio y control del balón, el Barcelona se vio sorprendido y tuvo varias situaciones para anotar, pero Marcus Rashford, Alejandro Balde y Ferrán Torres no estuvieron precisos en definición.

Para el complemento, Flick movió sus piezas con los ingresos de Gavi y Dani Olmo en reemplazo de Marc Casadó y Rashford. Esto le valió para encontrar el descuento muy temprano. Pedri (49’) recortó distancias con un fuerte bombazo desde fuera del área, que pese a la volada del ‘1’ del Levante, nada pudo hacer para evitar ver caer su arco. Tres minutos después, Ferrán (52’) se sacó toda la bronca por las oportunidades desperdiciadas en la primera parte, y con un remate de derecha tras un córner servido por Raphinha, colocó la igualdad. El Barcelona se fue con todo al ataque en busca de la remontada, pero esta no llegaba pese a los intentos. Sobre el final, Flick envió al campo a Robert Lewandowski y Andreas Christensen en busca de la remontada. Hasta que un centro al área de Lamine Yamal encontró la cabeza de Unai Elgezabal (90’ +1), quien colgó a su arquero y le dio los tres puntos al Barza que ya suma 6 de 6 posibles y es único líder con puntaje perfecto

