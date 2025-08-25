HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Deportes

Nacional vs Huracán FC EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el debut del Bolso en la Copa AUF Uruguay 2025?

En el Estadio Juan Antonio Lavalleja, Nacional disputa la primera fecha de la Copa AUF ante Huracán. Conoce los detalles del duelo local de Uruguay.

Nacional y Huracán FC jugarán desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/X
Nacional y Huracán FC jugarán desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/X

Nacional vs Huracán FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 26 de agosto por la fecha 1 de la Copa AUF Uruguay. El compromiso del Bolso se jugará en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). La transmisión estará a cargo de AUF TV en suelo charrúa. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Ante un oponente que milita en la tercera división del fútbol uruguayo, el conjunto dirigido por Pablo Peirano está obligado a mostrar una marcada superioridad tanto en el juego como en el resultado, para evitar dejar dudas entre sus seguidores.

¿Cuándo juega Nacional contra Huracán FC?

El cotejo entre Nacional versus Huracán FC por la primera fecha de la Copa AUF se jugará este martes 26 de agosto, a partir de las 6.30 p. m. El choque se llevará a cabo en el Estadio Juan Antonio Lavalleja.

¿A qué hora juega Nacional contra Huracán FC?

En suelo peruano, el partido entre Nacional contra Huracán FC se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Nacional contra Huracán FC?

La transmisión del Nacional ante Huracán FC estará a cargo de AUF TV para suelo charrúa. El compromiso no tendrá otro tipo de emisión.

Notas relacionadas
Peñarol no tuvo piedad: venció 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y es líder del Torneo Clausura 2025

Peñarol no tuvo piedad: venció 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo y es líder del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

¡Peñarol campeón! El Manya venció a Nacional por penales en la final del Torneo Intermedio 2025

LEER MÁS
¿Dónde ver a Atlético Nacional vs Nacional de Uruguay en EEUU? Horarios por Copa Libertadores en Florida, Nueva York y Texas

¿Dónde ver a Atlético Nacional vs Nacional de Uruguay en EEUU? Horarios por Copa Libertadores en Florida, Nueva York y Texas

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Perú suma sus 2 primeras bajas! Álex Valera y Edison Flores son desconvocados de urgencia para las Eliminatorias 2026

¡Perú suma sus 2 primeras bajas! Álex Valera y Edison Flores son desconvocados de urgencia para las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

LEER MÁS
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS
Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 24 de agosto: ganadores de las carreras, resumen y órdenes de llegada de la R32, según el INH

Resultados 5y6 La Rinconada del domingo 24 de agosto: ganadores de las carreras, resumen y órdenes de llegada de la R32, según el INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El insólito caso del menor que tenía 526 dientes en la mandíbula y se los extrajeron en una sola cirugía en la India

Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 tras acusar a empresa de vender productos no originales

Deportes

Indecopi dispone fuerte sanción económica y correctiva contra Universitario por uso de bengalas en final 2023 ante Alianza Lima en Monumental

DT de Gianluca Lapadula tomó radical decisión con el peruano en la Serie B: "No va a jugar los 90 minutos"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

Municipalidad de Lima censura a La República y niega ingreso a presentación de segundo lote de trenes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota