Nacional vs Huracán FC EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el debut del Bolso en la Copa AUF Uruguay 2025?

Nacional vs Huracán FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 26 de agosto por la fecha 1 de la Copa AUF Uruguay. El compromiso del Bolso se jugará en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). La transmisión estará a cargo de AUF TV en suelo charrúa. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Ante un oponente que milita en la tercera división del fútbol uruguayo, el conjunto dirigido por Pablo Peirano está obligado a mostrar una marcada superioridad tanto en el juego como en el resultado, para evitar dejar dudas entre sus seguidores.

¿Cuándo juega Nacional contra Huracán FC?

El cotejo entre Nacional versus Huracán FC por la primera fecha de la Copa AUF se jugará este martes 26 de agosto, a partir de las 6.30 p. m. El choque se llevará a cabo en el Estadio Juan Antonio Lavalleja.

¿A qué hora juega Nacional contra Huracán FC?

En suelo peruano, el partido entre Nacional contra Huracán FC se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Nacional contra Huracán FC?

La transmisión del Nacional ante Huracán FC estará a cargo de AUF TV para suelo charrúa. El compromiso no tendrá otro tipo de emisión.