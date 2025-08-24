Alianza Lima vs Universitario ¿quién tiene el plantilla más cara previo al Clásico del fútbol peruano?
Alianza Lima y Universitario se enfrentan en una nueva edición del 'Clásico' del fútbol peruano. Las plantillas de Gorosito y Fossati son las más caras de la Liga 1, pero una resalta más que otra.
Alianza Lima vs Universitario se miden por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. El campeón de la Liga 1 parte ligeramente como favorito, pero al frente estará el equipo de Néstor Gorosito que llega con mucha confianza luego de eliminar a Universidad Católica por los octavos de final Copa Sudamericana 2025.
La calidad de los jugadores, la experiencia y el valor de las plantillas le dan una cuota especial al 'Clásico' del fútbol peruano. El precio del plantel no te asegura que ganes el partido, pero puede inclinar la balanza para un lado. Por este motivo, los hinchas quieren conocer al club de la Liga 1 más caro.
¿Quién tiene la plantilla más cara previo al Clásico del fútbol peruano?
Transfermarkt ha revelado recientemente el valor económico de los planteles de Universitario y Alianza Lima, destacando que ambos clubes superan los 10 millones de dólares y cuentan con integrantes de la selección peruana en sus respectivas plantillas. El cuadro de La Victoria se posiciona como el equipo más valioso, con un monto oficial de 15,58 millones de dólares. Es importante destacar que el jugador más costoso del plantel es Sergio Peña con un valor asciende a 2 millones de dólares.
Universitario se posiciona como el segundo equipo más valioso de la Liga 1, alcanzando un monto total de 13,45 millones de dólares, de acuerdo con datos proporcionados por Transfermarkt. El club cuenta con jugadores campeones, destacando a Jairo Concha como su futbolista de mayor valor, tasado en 1,20 millones de dólares.
Posibles alineaciones entre Alianza Lima y Universitario
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Jean Pierre Archimbaud, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Alan Cantero. DT: Néstor Gorosito
- Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, César Inga, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Edison Flores, Álex Valera.
Pronóstico Universitario ante Alianza Lima
- Betsson: gana Alianza Lima (4.00), empate (2.90), gana Libertad (2.10)
- Betano: gana Alianza Lima (4.00), empate (2.95), gana Libertad (2.10)
- Bet365: gana Alianza Lima (4.00), empate (2.85), gana Libertad (2.10)
- Inkabet: gana Alianza Lima (3.90), empate (2.90), gana Libertad (2.05)
- Apuesta Total: gana Alianza Lima (4.00), empate (2.95), gana Libertad (2.10).