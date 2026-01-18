HOYSuscripcion LR Focus

Con lentes oscuros y discutiendo por llamada: captan nueva reunión entre José Jerí y empresario chino

La reunión se sostuvo en una tienda de artículos chinos, del empresario Zhihua Yang, el mismo día en que el local fue clausurado por la Municipalidad de Lima.

Los registros de una cámara de vigilancia a la que accedió Cuarto Poder muestran una nueva reunión entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. El encuentro se desarrolló el último martes 6 de enero entre las 6.00 y 8.00 p.m. en Market Capon, una tienda de artículos chinos ubicada en Jirón Paruro en Cercado de Lima.

Esta vez el presidente no llegó encapuchado ni ocultando su identidad. Asistió con un buzo azul y lentes negros. Llegó acompañado de un hombre de seguridad del estado y una joven. En el local estaba en empresario chino Zhihua Yang y dos de sus trabajadores.

Después de un momento de estar en el local, empieza a hablar por teléfono visiblemente molesto, agitaba los brazos y se tocaba el cuello.

De acuerdo con el reportaje, el mismo día en que se registró esta reunión, la Municipalidad de Lima había clausurado el local por realizar un giro distinto al autorizado.

“Se aprecia giro: venta al por menor en Minimarket y bodegas, venta al por menor de artículos de bazar y menaje, pero constató que la mayoría de productos son ofrecidos también por caja al por mayor”, determinó la Gerencia de Fiscalización de la MML.

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

Rafael Belaúnde sobre reunión de Jerí con empresario chino: "En otro contexto sería causal para que sea removido del cargo"

Rafael Belaúnde sobre reunión de Jerí con empresario chino: "En otro contexto sería causal para que sea removido del cargo"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Congreso busca prohibir que jueces provisionales decidan sobre el destino de políticos y autoridades

Congreso busca prohibir que jueces provisionales decidan sobre el destino de políticos y autoridades

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: "Hay menores que representan un riesgo real"

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

Carlos Álvarez: informe del JEE alerta que habría omitido información por sentencia de corrupción

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

