Con lentes oscuros y discutiendo por llamada: captan nueva reunión entre José Jerí y empresario chino

Los registros de una cámara de vigilancia a la que accedió Cuarto Poder muestran una nueva reunión entre José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang. El encuentro se desarrolló el último martes 6 de enero entre las 6.00 y 8.00 p.m. en Market Capon, una tienda de artículos chinos ubicada en Jirón Paruro en Cercado de Lima.

Esta vez el presidente no llegó encapuchado ni ocultando su identidad. Asistió con un buzo azul y lentes negros. Llegó acompañado de un hombre de seguridad del estado y una joven. En el local estaba en empresario chino Zhihua Yang y dos de sus trabajadores.

Después de un momento de estar en el local, empieza a hablar por teléfono visiblemente molesto, agitaba los brazos y se tocaba el cuello.

De acuerdo con el reportaje, el mismo día en que se registró esta reunión, la Municipalidad de Lima había clausurado el local por realizar un giro distinto al autorizado.

“Se aprecia giro: venta al por menor en Minimarket y bodegas, venta al por menor de artículos de bazar y menaje, pero constató que la mayoría de productos son ofrecidos también por caja al por mayor”, determinó la Gerencia de Fiscalización de la MML.