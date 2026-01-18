Raúl Ruidíaz regresó a México para seguir haciendo historia. La ‘Pulga’ volvió a Morelia, donde se convirtió en ídolo, para disputar un partido de leyendas ante Barcelona en el estadio Morelos, donde recibió un emotivo homenaje tanto del club como de la hinchada. El actual jugador de Atlético Grau, con apenas 73 partidos oficiales con el club mexicano, donde marco 41 goles, quedó marcado en la historia de la institución.

El reconocimiento al delantero peruano tuvo lugar antes del amistoso entre los históricos del club michoacano y el Barcelona Legends. Al salir a recibir su homenaje por los campeonatos de goleo en la Liga MX (2016 y 2017) con Monarcas Morelia, la afición lo ovacionó de manera efusiva.

Raúl Ruidíaz fue homenajeado en México

Ruidíaz fue homenajeado por los títulos obtenidos en 2016 y 2017, y en el video se aprecia cómo fue aplaudido por sus excompañeros. Además, recibió un obsequio como muestra de reconocimiento. Tras el partido, la 'Pulga', se animó a dar una pequeña entrevista donde habló sobre está experiencia y no dudo en agradecer las muestras de cariño. "Muy emocionante, una de las mejores noches que he tenido en mi vida. Fue una noche inolvidable desde ya agradecer por todo el cariño", fueron sus palabras.

Placa de reconocimiento de Raúl Ruidíaz. Foto: Instagram

¿Cómo quedó el partido de legendas entras Morelia vs Barcelona?

Ya en el campo, el equipo de exjugadores de Morelia venció 2-1 al conjunto español con goles de Carlos Morales y Jefferson Montero. El plantel fue dirigido por Rubén Omar Romano y contó además con la presencia de Roberto ‘Chorri’ Palacios.

En tanto, Barcelona presentó figuras internacionales como Rivaldo, Rafael Márquez y Juan Pablo Sorín, pero no pudo superar al arquero Federico Villar, quien fue decisivo al atajar un penal a Javier Saviola. Gran regreso de Ruidíaz a México.