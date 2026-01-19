HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Patricio Yañez, histórico de Chile, criticó a Arturo Vidal tras derrota 3-2 de Colo-Colo ante Alianza Lima: "Me deja más dudas que certezas"

Patricio Yañez, exfutbolista de la selección chilena, cuestionó el rendimiento de Arturo Vidal, quien alineó como defensor central en la caída de su equipo ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata.

Arturo Vidal fue defensor central en la derrota de Colo-Colo ante Alianza Lima. Foto: composición LR/X
Arturo Vidal fue defensor central en la derrota de Colo-Colo ante Alianza Lima. Foto: composición LR/X

Alianza Lima derrotó 3-2 a Colo-Colo en un nuevo amistoso por la Serie Río de La Plata 2026. Los goles de Paolo Guerrero, Alan Cantero y Luis Ramos otorgaron la primera victoria al equipo blanquiazul en esta pretemporada. Por otro lado, el que decepcionó en el Cacique fue Arturo Vidal. El experimentado volante sorprendió a propios y extraños tras ubicarse como defensor central en el campo. Sin embargo, su desempeño dejó muchas dudas y no fue aprobado por el exjugador Patricio Yañez.

El histórico futbolista de la selección chilena expresó su disconformidad con el físico de Vidal en el partido. Asimismo, aseguró que el balance del DT Fernando Ortiz debe ser negativo tras el nivel que mostró Colo-Colo en este torneo de preparación.

PUEDES VER: Javier Rabanal y su rotundo mensaje sobre la posible salida de César Inga de Universitario: Yo he pedido que se quede

lr.pe

Histórico de Chile cuestionó a Arturo Vidal tras derrota de Colo-Colo ante Alianza Lima

"Me deja más dudas que certezas la posición de Vidal en la última línea como defensor. Hay cuestiones físicas que se tienen que mejorar con cinco hombres que no venían jugando, algo muy propio de la pretemporada. El saldo de que debe tener Fernando Ortiz en esta pretemporada debe ser negativo para mí", comentó Yañez en ESPN.

Además, detalló cuáles fueron las falencias que sentenciaron la derrota de Colo-Colo frente al equipo de Pablo Guede. "Bajo el contexto de ser un partido de pretemporada, hay que decir que no fue un buen partido de Colo-Colo. Estuvo carente de profundidad por los costados y sin conducción, donde sigue teniendo problemas", agregó.

PUEDES VER: Universitario fichará a 'joya' brasileña que quiso Arsenal y Tottenham: Miguel Silveira será nuevo jugador de la 'U'

lr.pe

Arturo Vidal fue defensor central en la caída de Colo-Colo ante Alianza Lima

Uno de los aspectos que llamó la atención del Alianza Lima vs Colo-Colo fue la posición de Arturo Vidal en el terreno. El volante, quien ha brillado en distintos clubes de Europa, se ubicó como back central junto con Diego Ulloa.

A pesar de que no cometió ningún error en la zona defensiva, los hinchas no aprobaron su actuación. La mayoría señaló que se notaba ciertamente lento y falto de físico para desempeñarse en ese lugar.

