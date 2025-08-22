Pavel Podkolzin llevó su imponente presencia desde la cancha de la NBA hasta el terreno de juego, debutando como delantero del Amkal Moscú en la reciente edición de la Copa de Rusia. Con 2,26 metros de altura, se ha convertido en el futbolista más alto de la historia, dejando atrás el récord anterior de 2,10 metros. No cuenta con los títulos de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero ostenta un inédito récord.

Este nuevo hito no solo marca un récord personal, sino que redefine por completo cualquier referencia en términos de estatura en el fútbol profesional. Hasta ahora, el inglés Kyle Hudlin y el danés Simon Bloch Jorgesen eran quienes compartían el honor; sin embargo, Podkolzin los supera por una notable diferencia de 16 centímetros.

Pavel Podkolzin se convierte en el futbolista más alto de la historia

Para dimensionar su tamaño, basta pensar que apenas le separan 18 centímetros del larguero de la portería. A sus 40 años, esta sorprendente transición de deportista de élite a novato en otro deporte atrapa todas las miradas. En la NBA, vestido con la camiseta de los Dallas Mavericks, disputó solo seis partidos entre 2005 y 2006, acumulando 28 minutos en cancha antes de regresar a Rusia.

Pese a su paso breve, quedó entre los diez jugadores más altos de la historia de la liga. Este cambio radical tiene un origen curioso: fue una invitación del presidente del Amkal Moscú, con quien compartió participación en la Liga de Baloncesto de Medios.

“Es una gran oportunidad para estar en este deporte. El clima es estupendo, la ciudad estupenda”, manifestó Podkolzin tras su debut, agradeciendo públicamente el apoyo recibido.

¿Cómo le fue a Pavel Podkolzin en su primer partido en Rusia?

Durante su primer partido en la Copa de Rusia, el exbasquetbolista estuvo cerca de anotar: disparó, pero el portero rival detuvo el intento. No obstante, se mostró optimista: “Intentaré marcar en el próximo partido”.

Así, Podkolzin ha dejado una huella imborrable en el deporte: pasó del parqué al césped, rompió un récord que parecía inalcanzable y demostró que la pasión y la voluntad pueden abrir nuevas puertas incluso años después de un retiro.