HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II
Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Deportes

El futbolista más alto del mundo juega en Rusia: es una exfigura de la NBA y mide solo 18 centímetros menos que un arco

Nadie está a su altura. Pavel Podkolzin ha marcado un hito en la historia del fútbol tras dejar la NBA y debutar con el Amkal Moscú. Se convirtió en el jugador más alto del planeta.

Pavel Podkolzin tiene 40 años y acaba de debutar en el fútbol de Rusia. Foto: composición LR/433/ESPN
Pavel Podkolzin tiene 40 años y acaba de debutar en el fútbol de Rusia. Foto: composición LR/433/ESPN

Pavel Podkolzin llevó su imponente presencia desde la cancha de la NBA hasta el terreno de juego, debutando como delantero del Amkal Moscú en la reciente edición de la Copa de Rusia. Con 2,26 metros de altura, se ha convertido en el futbolista más alto de la historia, dejando atrás el récord anterior de 2,10 metros. No cuenta con los títulos de Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero ostenta un inédito récord.

Este nuevo hito no solo marca un récord personal, sino que redefine por completo cualquier referencia en términos de estatura en el fútbol profesional. Hasta ahora, el inglés Kyle Hudlin y el danés Simon Bloch Jorgesen eran quienes compartían el honor; sin embargo, Podkolzin los supera por una notable diferencia de 16 centímetros.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: No fueron mejores

lr.pe

Pavel Podkolzin se convierte en el futbolista más alto de la historia

Para dimensionar su tamaño, basta pensar que apenas le separan 18 centímetros del larguero de la portería. A sus 40 años, esta sorprendente transición de deportista de élite a novato en otro deporte atrapa todas las miradas. En la NBA, vestido con la camiseta de los Dallas Mavericks, disputó solo seis partidos entre 2005 y 2006, acumulando 28 minutos en cancha antes de regresar a Rusia.

Pese a su paso breve, quedó entre los diez jugadores más altos de la historia de la liga. Este cambio radical tiene un origen curioso: fue una invitación del presidente del Amkal Moscú, con quien compartió participación en la Liga de Baloncesto de Medios.

“Es una gran oportunidad para estar en este deporte. El clima es estupendo, la ciudad estupenda”, manifestó Podkolzin tras su debut, agradeciendo públicamente el apoyo recibido.

PUEDES VER: Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

lr.pe

¿Cómo le fue a Pavel Podkolzin en su primer partido en Rusia?

Durante su primer partido en la Copa de Rusia, el exbasquetbolista estuvo cerca de anotar: disparó, pero el portero rival detuvo el intento. No obstante, se mostró optimista: “Intentaré marcar en el próximo partido”.

Así, Podkolzin ha dejado una huella imborrable en el deporte: pasó del parqué al césped, rompió un récord que parecía inalcanzable y demostró que la pasión y la voluntad pueden abrir nuevas puertas incluso años después de un retiro.

Notas relacionadas
Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA será el 5 de diciembre en el Kennedy Center: "Un inicio fenomenal"

Trump anuncia que el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA será el 5 de diciembre en el Kennedy Center: "Un inicio fenomenal"

LEER MÁS
No fallecieron 3 hinchas tras el partido entre el Independiente y Universitario de Chile en Argentina

No fallecieron 3 hinchas tras el partido entre el Independiente y Universitario de Chile en Argentina

LEER MÁS
Fue a celebrar un gol a la tribuna, pero terminó cayendo por una fosa de 2 metros y en redes dicen: "Peor es descender"

Fue a celebrar un gol a la tribuna, pero terminó cayendo por una fosa de 2 metros y en redes dicen: "Peor es descender"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

Fixture del Mundial de Vóley Femenino 2025: programación completa de los partidos del torneo en Tailandia

LEER MÁS
Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

LEER MÁS
Reimond Manco revela su favorito previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Será un partido muy especial"

Reimond Manco revela su favorito previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Será un partido muy especial"

LEER MÁS
¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

¿Alianza Lima clasifica directamente a semifinales de Copa Sudamericana tras tragedia en Argentina? Conmebol contempla estas sanciones

LEER MÁS
Erick Noriega se ganó a los hinchas de Gremio por hablar portugués en su presentación: la curiosa razón por la que el peruano domina el idioma

Erick Noriega se ganó a los hinchas de Gremio por hablar portugués en su presentación: la curiosa razón por la que el peruano domina el idioma

LEER MÁS
Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

Atención, Alianza Lima: así resolvió la Conmebol antecedentes similares a la tragedia entre Independiente y U. de Chile

LEER MÁS
Ojo, Alianza Lima: Conmebol fijó fecha para que Independiente y U. de Chile presenten sus descargos tras violencia en Argentina

Ojo, Alianza Lima: Conmebol fijó fecha para que Independiente y U. de Chile presenten sus descargos tras violencia en Argentina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Deportes

Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

Diego Rebagliati señaló la gran dificultad que ahora tiene Jorge Fossati en Universitario tras duelo con Palmeiras: "Hay jugadores que..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota