El reconocido periodista argentino César Luis Merlo habló en un programa en vivo del streamer mexicano Mike Máquina del Mal y no tuvo reparos en criticar al actual director técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito. Las polémicas declaraciones del comunicador han generado gran repercusión en las redes sociales, donde varios usuarios e hinchas del cuadro 'blanquiazul' se manifestaron a través de sus comentarios.

Las polémicas declaraciones de César Luis Merlo sobre el 'Pipo' Gorosito

Durante la interacción con los streamers Mike ‘Máquina del Mal’ y Agusneta, el periodista entabló una conversación sobre diversos temas vinculados al mundo del fútbol. No obstante, lo más polémico ocurrió cuando el comunicador profundizó en su experiencia al conocer a Néstor Gorosito, a quien no dudó en calificar como una persona poco agradable: “Es la peor persona que conocí en el mundo del fútbol. Nunca vi un tipo tan soberbio, maleducado y tan carente de respeto como Néstor Raúl Gorosito”. Con estas palabras, dejó clara su postura sobre el actual entrenador de Alianza Lima.

Paralelamente, no dudó en seguir arremetiendo y en tildar al estratega argentino como una persona no grata en su recorrido por el fútbol. Además, cuestionó su calidad como director técnico: “Es un tipo asquerosamente nefasto e irrespetuoso. Es decir, es una persona que, a los lugares a los que va, nadie lo quiere. Hay que reconocer que es un técnico totalmente mediocre, pero es inteligente para relacionarse”.

En ese contexto, también dejó en claro que el ‘Pipo’ tiene un vínculo cercano con algunos periodistas argentinos, lo que influye en los comentarios de varios comunicadores sobre su persona: “Se lleva bien con un periodista llamado ‘Pollo’ Vignolo, quien es uno de los principales de ESPN. Asiste a sus programas y hablan bien de él. Solo le escriben dos o tres periodistas importantes, y les responde. Si no, te trata como una porquería. Gracias a Dios que yo dejé de intentar hablar con Gorosito hace años”, sentenció.

¿Qué opinaron los usuarios en las redes sociales sobre las declaraciones de César Luis Merlo?

En medio de la polémica, los hinchas de Alianza Lima no dudaron en referirse a las declaraciones del periodista argentino, quien, según su experiencia, criticó como persona y entrenador al popular 'Pipo': "Gracias por sus malos comentarios. Hoy Alianza Lima lo quiere y eso es más que suficiente para él", "Bueno, acá en Perú lo queremos los de Alianza Lima", "Soy de Alianza Lima, pero Pipo tiene una personalidad peculiar y no se le puede criticar. Es así", "Pero es ganador, ya que los resultados lo demuestran", "¿Quién es Merlo? Pipo toda la vida, arriba Alianza toda la vida", fueron algunos de los comentarios más destacados durante la transmisión en vivo.

