Los Pumas vs All Blacks EN VIVO, Rugby Championship 2025: canal y horario del debut de Argentina en el torneo
Sigue el partido de Los Pumas vs Nueva Zelanda por la primera fecha del Rugby Championship desde el Estadio Mario Kempes de Córdoba.
Los Pumas vs All Blacks EN VIVO juegan este sábado 16 de agosto por la primera fecha del Rugby Championship 2025. La selección argentina de rugby inicia un nuevo sueño al primer título de su historia en el torneo cuando reciba a los de Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba desde las 6.10 p. m. (horario argentino) y 4.10 p. m. (hora peruana).
En la última ventana internacional, los dirigidos por Felipe Contepomi vencieron a los British and Irish Lions, pero no pudieron contra Inglaterra en ninguno de los dos tests disputados en casa, para luego cerrar con una predecible victoria sobre Uruguay. Ahora, los albicelestes se medirán en el primero de dos duelos seguidos ante un siempre difícil cuadro oceánico, invicto en sus tres duelos de julio.
Canal confirmado de los Pumas vs All Blacks EN VIVO
La transmisión del encuentro entre los Pumas vs All Blacks por el inicio del Rugby Championship 2025 estará disponible por ESPN y Disney Plus en Argentina. En el resto de países, puedes seguir las imágenes en directo por los siguientes canales y plataformas:
- Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay: ESPN, Disney Plus
- Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela: ESPN 2, Disney Plus
- México, Centroamérica y Rep. Dominicana: ESPN 4, Disney Plus
- Estados Unidos: FloSports
- España: Movistar Deportes.
¿A qué hora juegan los Pumas vs All Blacks?
El partido de los Pumas vs All Blacks por el Rugby Championship 2025 iniciará en los siguientes horarios, según tu ubicación:
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 6.10 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, EE. UU. (Texas): 4.10 p. m.
- Chile, Bolivia, Venezuela, EE. UU. (Miami, Nueva York), Rep. Dominicana: 5.10 p. m.
- México (centro), Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras: 3.10 p. m.
- España (peninsular), Italia: 11.10 p. m.
Los Pumas vs All Blacks: ¿qué canal es ESPN en Argentina?
Los fanáticos en Argentina podrán seguir las incidencias de los Pumas vs Nueva Zelanda a través de ESPN en los siguientes canales:
- DSports: canales 621 (SD) y 1621 (HD)
- Telecentro: canales 105 (SD) y 1011 (HD)
- Cablevisión: canal 102
- Megacable: canal 21
- Super Canal: canal 17
- Flow: canal 103.
Los Pumas vs All Blacks: alineaciones confirmadas
- Los Pumas: Vivas, Montoya, Delgado; Molina, Rubiolo; Matera, Kremer, Oviedo; García, Albornoz; Delguy, Chocobares, Cinti, Isgró y Mallía.
- All Blacks: De Groot, Taylor, Newell; S. Barrett, Holland; Vaa'i, Kirifi, Savea; Ratima, B. Barrett; Ioane, J. Barrett, Proctor, Reece y Jordan.
Historial de los Pumas vs Nueva Zelanda
A lo laergo de su historia, Argentina y Nueva Zelanda se han enfrentado en 43 partidos: 39 fueron victorias para los All Blacks, 3 para los Pumas y 1 terminó en empate. Así quedaron sus cinco últimos compromisos:
- All Blacks 42-10 Los Pumas - 17/08/24 - Rugby Championship 2024
- Los Pumas 38-30 All Blacks - 10/08/24 - Rugby Championship 2024
- All Blacks 44-6 Los Pumas - 20/10/23 - Semifinal Mundial de Rugby 2023
- All Blacks 41-12 Los Pumas - 08/07/23 - Rugby Championship 2023
- All Blacks 53-3 Los Pumas - 03/09/22 - Rugby Championship 2022.