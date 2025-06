José Bellina dejará de ser gerente deportivo de Alianza Lima y asumirá nuevo cargo en la FPF

José Bellina, quien se desempeñó como gerente deportivo de Alianza Lima, ha decidido dar un nuevo paso en su carrera al ser nombrado secretario técnico de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Marcando un fin a su etapa en el club íntimo, donde fue fundamental en la consecución de títulos en 2021 y 2022.

La noticia fue confirmada por el periodista Gustavo Peralta, a través de sus redes sociales. Bellina se unirá al equipo de Manuel Barreto, quien lidera la Unidad Técnica de Menores de la Selección Peruana, y comenzará sus labores en julio de este año.

El regreso de Bellina a Alianza Lima en noviembre de 2024 fue un momento significativo, ya que su contribución fue clave para el éxito del equipo. Ahora, con su nuevo rol en la FPF, se espera que siga desarrollando el talento juvenil en el fútbol peruano.

¿Qué funciones tendrá José Bellina en las divisiones menores de la FPF?

El nuevo secretario técnico de la Unidad Técnica de Menores, asume este cargo en un momento crucial para el desarrollo de las categorías menores. Con la llegada de Renzo Revoredo, quien fue confirmado como director técnico de la selección peruana Sub-17, la federación busca fortalecer su estructura y potenciar el talento joven del país.

La gestión de Bellina estará enfocada en detectar y desarrollar nuevos talentos jóvenes, con el objetivo de garantizar el futuro del fútbol peruano y promover un recambio generacional. Su trayectoria en Alianza Lima representa un aporte importante para afrontar este nuevo desafío.

¿Qué dijo José Bellina sobre Alianza Lima?

En una reciente entrevista José Bellina comentó sobre su futuro en Alianza Lima. “Hoy por hoy soy gerente de Alianza Lima y me debo a Alianza al cien por ciento desde el día uno que llegué y así será hasta el día que me vaya”, fueron sus palabras. Además, dejo en claro que siempre conto con el apoyo dentro del club. “He tenido apoyo dentro de la institución desde Franco (Navarro), la gerencia general, y del propio Fondo ya que me han apoyado en las decisiones profesionales que tomé y sigo tomando”.