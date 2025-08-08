Venezuela vs México EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025:¿a que hora y donde ver el encuentro de la Vinotinto?
México y Venezuela se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025, en un emocionante duelo.
MOMENTOS DESTACADOS
¿Dónde ver Venezuela contra México?
El encuentro entre Venezuela contra México se podrá seguir a través del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.
¿A que hora juega Venezuela versus México?
El partido está programado para las 9.00 p. m. hora peruana
México y Venezuela se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin. El partido se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro en La República Deportes.
Venezuela vs México EN VIVO
Últimos partidos de Venezuela
Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago – Copa Panamericana|07/08/2025
Colombia 3-0 Venezuela – Copa Panamericana| 06/08/2025
Venezuela 3-2 Canadá – Copa Panamericana| 05/08/2025
Últimos resultado de México
México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana |07/08/2025
México 3-1 Cuba – Copa Panamericana| 06/08/2025
México 1-3 Perú – Copa Panamericana| 04/08/2025
¿Cómo llegan ambas naciones?
Los mexicanos aseguraron el segundo puesto del grupo A luego de vencer 3-1 a Puerto Rico en el cierre de la fase preliminar. Por su parte, la Vinotinto confirmó su pase a la siguiente fase del certamen al derrotar 3-0 a Trinidad y Tobago en la última jornada.
Bienvenidos a la previa de Venezuela vs México
Bienvenidos queridos lectores de La República Deportes a la antesala de Venezuela vs México por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025.
¿A qué hora juegan Venezuela y México?
El partido está programado para las 9.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para el resto de países.
- Colombia: 9:00 p. m.
- Ecuador: 9:00 p. m.
- Bolivia: 10:00 p. m.
- Venezuela: 10:00 p. m.
- Chile: 11:00 p. m.
- Paraguay: 11:00 p. m.
- Argentina: 11:00 p. m.
- Uruguay: 11:00 p. m.
- Brasil: 11:00 p. m.
¿Dónde ver Venezuela vs México por la Copa Panamericana de Vóley?
El encuentro entre Venezuela contra Méxcio se podrá seguir a través del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.