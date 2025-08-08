El encuentro entre Venezuela contra México se podrá seguir a través del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

México y Venezuela se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin. El partido se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro en La República Deportes.

Venezuela vs México EN VIVO 16:24 Últimos partidos de Venezuela Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago – Copa Panamericana|07/08/2025 Colombia 3-0 Venezuela – Copa Panamericana| 06/08/2025 Venezuela 3-2 Canadá – Copa Panamericana| 05/08/2025 16:22 Últimos resultado de México México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana |07/08/2025 México 3-1 Cuba – Copa Panamericana| 06/08/2025 México 1-3 Perú – Copa Panamericana| 04/08/2025

Los mexicanos aseguraron el segundo puesto del grupo A luego de vencer 3-1 a Puerto Rico en el cierre de la fase preliminar. Por su parte, la Vinotinto confirmó su pase a la siguiente fase del certamen al derrotar 3-0 a Trinidad y Tobago en la última jornada.

¿A qué hora juegan Venezuela y México?

El partido está programado para las 9.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para el resto de países.

Colombia : 9:00 p. m.

: 9:00 p. m. Ecuador : 9:00 p. m.

: 9:00 p. m. Bolivia : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Venezuela : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Chile : 11:00 p. m.

: 11:00 p. m. Paraguay : 11:00 p. m.

: 11:00 p. m. Argentina : 11:00 p. m.

: 11:00 p. m. Uruguay : 11:00 p. m.

: 11:00 p. m. Brasil: 11:00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs México por la Copa Panamericana de Vóley?

El encuentro entre Venezuela contra Méxcio se podrá seguir a través del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.