Venezuela vs México EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025:¿a que hora y donde ver el encuentro de la Vinotinto?

México y Venezuela se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025, en un emocionante duelo.

México vs Venezuela EN VIVO. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

¿Dónde ver Venezuela contra México?

El encuentro entre Venezuela contra México se podrá seguir a través del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

¿A que hora juega Venezuela versus México?

El partido está programado para las 9.00 p. m. hora peruana

México y Venezuela se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025, en un duelo que promete ser vibrante de principio a fin. El partido se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro en La República Deportes.

Venezuela vs México EN VIVO

Últimos partidos de Venezuela

Venezuela 3-0 Trinidad y Tobago – Copa Panamericana|07/08/2025

Colombia 3-0 Venezuela – Copa Panamericana| 06/08/2025

Venezuela 3-2 Canadá – Copa Panamericana| 05/08/2025

Últimos resultado de México

México 3-1 Puerto Rico – Copa Panamericana |07/08/2025 

México 3-1 Cuba – Copa Panamericana| 06/08/2025

México 1-3 Perú – Copa Panamericana| 04/08/2025

¿Cómo llegan ambas naciones?

Los mexicanos aseguraron el segundo puesto del grupo A luego de vencer 3-1 a Puerto Rico en el cierre de la fase preliminar. Por su parte, la Vinotinto confirmó su pase a la siguiente fase del certamen al derrotar 3-0 a Trinidad y Tobago en la última jornada.

¿A que hora juega Venezuela versus México?

El partido está programado para las 9.00 p. m. hora peruana

Bienvenidos a la previa de Venezuela vs México

Bienvenidos queridos lectores de La República Deportes a la antesala de Venezuela vs México por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Los mexicanos aseguraron el segundo puesto del grupo A luego de vencer 3-1 a Puerto Rico en el cierre de la fase preliminar. Por su parte, la Vinotinto confirmó su pase a la siguiente fase del certamen al derrotar 3-0 a Trinidad y Tobago en la última jornada.

¿A qué hora juegan Venezuela y México?

El partido está programado para las 9.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para el resto de países.

  • Colombia: 9:00 p. m.
  • Ecuador: 9:00 p. m.
  • Bolivia: 10:00 p. m.
  • Venezuela: 10:00 p. m.
  • Chile: 11:00 p. m.
  • Paraguay: 11:00 p. m.
  • Argentina: 11:00 p. m.
  • Uruguay: 11:00 p. m.
  • Brasil: 11:00 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs México por la Copa Panamericana de Vóley?

El encuentro entre Venezuela contra Méxcio se podrá seguir a través del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

