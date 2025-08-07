Perú cayó en la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de que venían como invictas y líderes de su grupo, las 'Matadoras' no pudieron ante el poderío de Puerto Rico y cayeron por 3-0. Esto le costó el primer lugar del campeonato internacional, pero lograron clasificar a los cuartos de final. Al término del partido, Sandra Ostos salió al frente y admitió que la seguidilla de partidos pasó factura y señaló que no estaba en su mejor nivel para enfrentar a las centroamericanas.

La actual atacante de Alianza Lima reconoció un desgaste entre sus compañeras. Sin embargo, admitió que esta derrota les permitirá evaluar sus falencias y no creerse favoritos contra ningún rival de cara a lo que resta de la Copa Panamericana.

Ostos y su dura autocrítica tras derrota de Perú ante Puerto Rico

“Fue un partido muy duro, cometimos muchos errores, no estaba en mi 100% el día de hoy. Es una seguidilla de partidos, hay más partidos para poder salir de ese error, analizar. Mañana tenemos un día libre para ver qué pasó en el partido, ver lo de nosotras. Siempre hay días buenos y malos, hoy nos tocó un día no tan bueno. Pero, somos un equipo, eso es lo que somos", declaró para La Cátedra Deportes.

A pesar de ello, prometió que todas saldrán con todo el compromiso y fuerza para el choque por cuartos de final. "Pero esto es trabajo, esfuerzo y vamos a seguir trabajando para salir de este hueco, porque perder es duro y más en un campeonato tan corto y rápido, no hay tiempo de pensar nada. Simplemente es un día de descanso para cada equipo, hay que salir con todo a lo que sigue, no hay que quedarnos con el error. Eso sí, analizarnos y autoevaluarnos, tenemos lo nuestro, tenemos para dar mucho más, no hay que menospreciar a nadie y mucho menos que nos menosprecien a nosotras”, agregó.

¿Cómo está Perú en la tabla de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Después de su primera derrota, la selección peruana quedó relegada al segundo lugar del grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025.