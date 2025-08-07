HOY
Últimas Noticias del Perú y el Mundo en larepublica.pe

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Deportes

Sandra Ostos y su cruda confesión tras derrota de Perú ante Puerto Rico por la Copa Panamericana de Vóley: "No estaba en mi 100%"

Después de la derrota por 3-0 ante Puerto Rico, Sandra Ostos hizo un balance de la seguidilla de partidos que ha disputado la selección peruana en la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Sandra Ostos jugó en la derrota de Perú ante Puerto Rico. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes
Sandra Ostos jugó en la derrota de Perú ante Puerto Rico. Foto: composición LR/captura de La Cátedra Deportes

Perú cayó en la Copa Panamericana de Vóley 2025. A pesar de que venían como invictas y líderes de su grupo, las 'Matadoras' no pudieron ante el poderío de Puerto Rico y cayeron por 3-0. Esto le costó el primer lugar del campeonato internacional, pero lograron clasificar a los cuartos de final. Al término del partido, Sandra Ostos salió al frente y admitió que la seguidilla de partidos pasó factura y señaló que no estaba en su mejor nivel para enfrentar a las centroamericanas.

La actual atacante de Alianza Lima reconoció un desgaste entre sus compañeras. Sin embargo, admitió que esta derrota les permitirá evaluar sus falencias y no creerse favoritos contra ningún rival de cara a lo que resta de la Copa Panamericana.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido derrota de Perú ante Puerto Rico

lr.pe

Ostos y su dura autocrítica tras derrota de Perú ante Puerto Rico

“Fue un partido muy duro, cometimos muchos errores, no estaba en mi 100% el día de hoy. Es una seguidilla de partidos, hay más partidos para poder salir de ese error, analizar. Mañana tenemos un día libre para ver qué pasó en el partido, ver lo de nosotras. Siempre hay días buenos y malos, hoy nos tocó un día no tan bueno. Pero, somos un equipo, eso es lo que somos", declaró para La Cátedra Deportes.

A pesar de ello, prometió que todas saldrán con todo el compromiso y fuerza para el choque por cuartos de final. "Pero esto es trabajo, esfuerzo y vamos a seguir trabajando para salir de este hueco, porque perder es duro y más en un campeonato tan corto y rápido, no hay tiempo de pensar nada. Simplemente es un día de descanso para cada equipo, hay que salir con todo a lo que sigue, no hay que quedarnos con el error. Eso sí, analizarnos y autoevaluarnos, tenemos lo nuestro, tenemos para dar mucho más, no hay que menospreciar a nadie y mucho menos que nos menosprecien a nosotras”, agregó.

PUEDES VER: Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

lr.pe

¿Cómo está Perú en la tabla de la Copa Panamericana de Vóley 2025?

Después de su primera derrota, la selección peruana quedó relegada al segundo lugar del grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025.

Grupo APJPGPPSG:SPPuntos
Puerto Rico3309:213
Perú4319:612
México2114:36
Cuba2024:64
Costa Rica3030:90
Notas relacionadas
Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido derrota de Perú ante Puerto Rico

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido derrota de Perú ante Puerto Rico

LEER MÁS
Perú no pudo y cayó 3-0 ante Puerto Rico: 'Matadoras' clasificaron a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú no pudo y cayó 3-0 ante Puerto Rico: 'Matadoras' clasificaron a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

LEER MÁS
DT de la selección peruana de vóley y su impactante revelación tras derrotar a Cuba: "Es la primera vez que juegan juntas"

DT de la selección peruana de vóley y su impactante revelación tras derrotar a Cuba: "Es la primera vez que juegan juntas"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido derrota de Perú ante Puerto Rico

Tabla de posiciones Copa Panamericana de Vóley 2025: resultados tras partido derrota de Perú ante Puerto Rico

LEER MÁS
Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

Cienciano sorprende con fichaje de exjugador de Sporting Cristal: el 'Papá' apunta al Clausura y la Sudamericana

LEER MÁS
Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

Miguel Araujo se fracturó tras empate contra Alianza Lima: defensa de Sporting Cristal tendrá que ser operado

LEER MÁS
Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

LEER MÁS
Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

LEER MÁS
¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

Menor desaparecido en Surco ya se encuentra en Tumbes tras estar hospitalizado en Ecuador

Trump mueve la Fed y rompe récords con sus aranceles: ¿por qué importa a tu bolsillo?

Deportes

Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

Santiago Ormeño recordó que Juan Reynoso lo hizo llorar cuando era jugador del Puebla de la Liga MX: "Me metió una cag*** de media hora"

Pedro García opinó sobre el regreso de Reynoso y lo considera un impulso clave para la Liga 1: ''Melgar se candidatea''

¡Sin Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo! Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

De amarillo a azul: Carlincatura retrata a partido que intenta negar su pasado mientras lo oculta con un nuevo nombre

Diario la República hoy portada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota