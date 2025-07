Pumas no tuvo el arranque esperado en el Torneo Apertura de la Liga MX y los cuestionamientos no se hicieron esperar. A pesar de caer 4-3 frente a Pachuca y sumar su segunda derrota consecutiva en la competición, el entrenador Efraín Juárez afirmó que se encuentra encantado con el rendimiento de sus dirigidos.

Por otra parte, al ser consultado sobre si está conforme con el plantel que tiene para afrontar la temporada, el entrenador 37 años señaló que está feliz por tener a futbolistas como Piero Quispe.

DT de Pumas revela si se siente feliz con Piero Quispe

"Por gran mayoría del partido, mi equipo me encantó. Es lo que es Pumas, hablando de futbol: un equipo atrevido, que genera opciones de gol. Por dentro, por fuera, tirando centros, ganando rebotes, mis centrales apretando... Me encantó mi equipo. Esto es Pumas. El que me diga que no, que se siente conmigo y le explico qué es Pumas. Hoy es el primer día que veo a mi equipo, que digo: este equipo sí me representa", manifestó al inicio de la conferencia de prensa.

Por otra parte, Juárez mencionó que, más allá del resultado, una de sus responsabilidades es potenciar a los integrantes del equipo. "Hoy estoy feliz con Pablo, con mis centrales, con Santi, con Kais, Carrasquillla (...). Con los que entran también como More, Piero (Quispe), Ponchito. La realidad es que el equipo está bien y una de mis responsabilidades es que, más allá que el equipo juegue bien, todos crezcan en fútbol y sean mejores jugadores de cuando los encontré", concluyó.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

De acuerdo a la reciente actualización del portal especializado Transfermarkt, Piero Quispe registra un valor en el mercado de 2.5 millones de euros. Esta es la cifra más alta que alcanzó el volante de la selección peruana en lo que va de su carrera.