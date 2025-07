Postulante a la administración de Universitario pasa tenso momento al no conocer a 'Lolo' Fernández: "Eso fue hace 50 años"

Eduardo López sorprende al no saber nada sobre 'Lolo' Fernández

Eduardo López sorprende al no saber nada sobre 'Lolo' Fernández

Universitario de Deportes se encuentra en sus horas decisivas para conocer al nuevo administrador, tras la exitosa salida de Jean Ferrari. 6 postulantes sigue en carrera y podrían asumir el importante cargo directivo en el vigente campeón de la Liga 1. Sin embargo, uno de los principales candidatos, el empresario mexicano Eduardo López, sorprendió a todos al desconocer por completo al ídolo de la 'U'.

Los hinchas 'cremas' esperan un profesional que tenga experiencia en la administración del club y también que se sienta identificado con el equipo. Justamente, ese último detalle encendió las alarmas en los seguidores del cuadro de Ate. Uno de los programas deportivos, en una conocida emisora de radio, lo dejó mal parado al no sabe la historia de Universitario.

¿Qué dijo el postulante a la administración de la 'U' al ser consultado por Lolo Fernández?

Eduardo López, candidato para la administración de la 'U', asombró a los comentaristas del programa de 'Fútbol Como Cancha' al desconocer al máximo ídolo de Universitario de Deportes. El empresario mexicano se quedó callado con gestos de desorientación, tras ser consultado sobre la leyenda 'crema'. Este detalle no pasó desapercibido por los panelista, ya que al inicio comentó que el cuadro de Ate es el más grande de Perú y está profundamente enamorado de los 'cremas'.

"No suena a populismo, ya que he dicho que estoy enamorado de este club por su historia reciente e incluso hace 2 años llegué al Perú. Sería tonto si les digo que soy un conocedor histórico de Universitario. Sin embargo, es algo que me gustaría empaparme (historia) igual estoy convencido que es el más grande y estoy enamorado de lo que visto de los 'cremas'. Nosotros venimos a sumar", sentenció Eduardo López.

¿Cuándo se elige al nuevo administrador de Universitario?

De acuerdo al cronograma de la Sunat, hay un plazo establecido de 15 días calendarios para la designación del nuevo administrador de Universitario desde que se oficialice la renuncia de Jean Ferrari (1 de agosto). En ese sentido, se espera que la entidad revele el nombre a más tardar el 16 de agosto.



Eduardo López manda mensaje a los hinchas de Universitario

“Entendemos las dudas, esto es un sueño que queremos compartir, el lema de mi ciudad y de mi club es ‘el trabajo todo lo vence’ y eso es lo que llevaría como cultura al club, es un sueño, la identidad no cambiaría nunca, no vamos pensando en ser acreedores, vamos pensando en trabajar un periodo de 3 años y si hacemos bien las cosas ojalá que se prolongue a 6. Que no solo el club 'U', sino el fútbol peruano crezca. Quiero pertenecer a la familia y qué les puedo decir, para nosotros es increíble", finalizó el representante de ISLO.