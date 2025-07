En una reciente entrevista con Eddie Fleischman para Radio Ovación, el gerente deportivo de Universitario de Deportes, Antonio García Pye, manifestó su incomodidad debido a la programación tan apretada que tiene la Liga 1, la cual estaría afectando al equipo crema.

Además, comentó que este tipo de fechas afecta el rendimiento de los jugadores, sobre todo si son prestados para sus selecciones, y teniendo en cuenta que después del partido de vuelta contra Palmeiras por Copa Libertadores, la ‘U’ tendrá que enfrentarse a Alianza Lima.

¿Qué dijo García Pye sobre la programación?

Durante la entrevista, García Pye señaló que muchas veces los clubes se oponen a prestar a los jugadores.

"He sido testigo de este tipo de situaciones, donde muchos clubes se oponían a dar a los jugadores a la Selección, por ello se tuvo que poner en el reglamento. Saliendo de Huancayo estamos viajando rápido a Sao Paulo y luego del partido estamos volviendo. Aquí lo que se pidió fue de que se tenga una flexibilidad para jugarse el clásico el lunes con o sin seleccionados, obviamente Alianza no estaba dispuesto a hacerlo y nos parece razonable, pero nos parece un despropósito que no quisieran retrasar el partido la Liga ya que estamos hablando de una semana previa a la obligatoriedad internacional", explicó.

"Los mismos jugadores de la Selección están en riesgo de jugar con tantos partidos seguidos, es un tema de mutua necesidad, sencillamente se pidió eso, nadie manda acá. Somos personas racionales que buscamos lo mejor para el fútbol peruano, no se trata de sacar ventaja para nosotros, sino de que lleguen de la mejor manera a la Selección", agregó en otro momento.

Próximos partidos de Universitario de Deportes

Estos serán los próximos encuentros que tendrá la 'U'.