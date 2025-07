Alianza Lima definirá en pocas horas su pase a octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El equipo comandado por Néstor Gorosito ya se encuentra en territorio brasileño y espera dar el batacazo ante Gremio para seguir en el certamen internacional. La expectativa está presente entre los aficionados blanquiazules, quienes seguirán al equipo de sus amores desde suelo peruano.

En medio de este panorama, se pudo conocer cuál será el canal oficial que transmitirá el decisivo partido entre íntimos y gauchos. A diferencia del duelo de ida, para esta ocasión será otra señal la encargada de llevar todas las incidencias.

¿En qué canal ver el Alianza Lima vs Gremio por Copa Sudamericana?

La transmisión del Alianza Lima vs Gremio estará a cargo de ESPN y la plataforma streaming Disney Plus. La cadena internacional se encargará de la cobertura para todos los países de Sudamérica.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Gremio por internet?

Para que no te pierdas el partido Alianza Lima vs Gremio por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Alineaciones del Alianza Lima vs Gremio

La única baja en el equipo de Gorosito será el argentino Alan Cantero. Por su parte, Gremio recuperó a varias de sus figuras para la final contra Alianza Lima.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Erick Noriega, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Gremio: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Walter Kannemann, Marlon, Mathias Villasanti, Dodi, Franco Cristaldo, Cristian Olivera, Cristian Pavón, Martin Braithwaite.

¿Cuál será el rival del ganador de Alianza Lima vs Gremio?

El ganador del Alianza Lima vs Gremio jugará en octavos de final de la Suda contra la Universidad Católica de Ecuador. El Trencito Azul de Quito se clasificó entre los 16 mejores del torneo luego de su gran campaña en el grupo B, que lideró con 14 puntos.