Nolberto Solano es el nuevo DT de la selección sub-23 de Pakistán y tendrá la opción de dirigir también al elenco absoluto. La noticia fue criticada por algunos, al tratarse de un equipo de bajo nivel, pero el periodista Eddie Fleischman rescató que 'Ñol' buscó activamente la oportunidad, en contraste a otros entrenadores que esperan una llamada y a los que llamó "victimistas".

Solano, que llegaba de dirigir al Santos de Nazca en la Liga 2, asume un nuevo reto en una oncena que hasta hace muy poco estuvo suspendida por la FIFA. "Es un desafío grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol, no tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas a nivel amateur que tratan de ir creciendo", sostuvo el exjugador del Newcastle.

Eddie Fleischman apoya a Nolberto Solano en nuevo cargo

Eddie Fleischsman explicó que Nolberto Solano logró el cargo en Pakistán por los contactos que hizo en Inglaterra, a donde regresó tras culminar su ciclo en Perú con Gareca. "Tenemos técnicos en el Perú que se victimizan. Yo entiendo que el torneo peruano tiene 2 técnicos peruanos y el resto extranjeros, pero el mercado pone las cosas en su lugar", señaló el periodista.

"Hay técnicos que dicen 'para eso estudié, para eso me titulé' (...) Sentarse a decir 'nadie me llama' es bastante mediocre y victimista. No quiero poner como gran ejemplo a Nolberto Solano, lo pongo como caso de profesional que busca por su propia iniciativa, curiosidad y ambición personal un lugar en el mercado", agregó el 'Colorado' en el programa Full Deporte.

"Nolberto Solano está dispuesto a adaptarse a una cultura distinta, a una sociedad más conservadora, dispuesto a competir con una selección de poquísimas aspiraciones pero, como reto profesional, el siempre se plantea dirigir. Eso es lo que destaco", manifestó Fleischman.