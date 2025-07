Ferrari pide a Sunat dejar a su grupo de trabajo en la U: "¿Por qué cambiar algo cuando funciona?"

Jean Ferrari, quien presentó su renuncia como administrador de Universitario de Deportes el último 16 de julio, sugirió a Franco Velazco como su preferido para sustituirlo en el elenco merengue; además, expresó su completo respaldo al grupo que lideró durante su periodo, y advirtió a la Sunat sobre los riesgos de elegir a alguien fuera de dicho círculo.

El también exfutbolista de la 'U' indicó también al organismo tributario que su gestión debe terminar el 22 de julio y no el 31, como se le indicó en un documento de la entidad. "Esperaré el correo que el día de hoy le envié a la gente de Sunat, porque al parecer han interpretado mal la norma", aseguró.

La advertencia de Jean Ferrari a la Sunat

Jean Ferrari defendió la labor del grupo de trabajo que el lideró y sostiene que su labor debe seguir. "El sentido común y el criterio indicaría que tendría que elegirse al grupo que yo conformé por un tema de continuidad. Estaría a la cabeza un profesional como Franco Velazco", declaró a GolPerú tras la victoria de Universitario por 3-1 sobre Comerciantes Unidos.

El dirigente afirmó que Sunat debe considerar los logros de su grupo. "¿Por qué habría la posibilidad de cambiar algo cuando funciona, sobre todo por lo que hemos generado en cuanto a ingresos? No es que viene uno diciendo 'yo voy a traer tanta plata', porque no la va a donar, seguramente va a hacer negocio con el club y eso no lo podemos permitir", afirmó.

"Así que, esperemos que Sunat entienda perfectamente de qué se trata, porque acá hay un tema social también de por medio. Se correría un riesgo terrible", agregó Ferrari, en referencia al plan de viabilidad trazado y a las deudas existentes.

Sunat recibirá las postulaciones para el cargo de administrador de Universitario hasta este lunes 22 de julio, y tomará la decisión final al ser la institución encargada de ejercer provisionalmente la presidencia de la junta de acreedores de los clubes concursados, según la Ley 31279. El sucesor de Jean Ferrari se dará a conocer el 7 u 8 de agosto.