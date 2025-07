Este domingo 6 de julio, se confirmó que Piero Quispe continuará su carrera en Pumas UNAM de México. Tras los rumores que alejaban al volante de la selección peruana del cuadro universitario, su agente, Jhonatan Córdova, aseguró que el mediocampista seguirá en el club. Incluso, contó que los Auriazules rechazaron una propuesta de Huracán de Argentina porque su deseo es seguir contando con él. El representante, además, defendió a su patrocinado y arremetió contra la prensa por las constantes críticas al mediocampista.

Jhonatan Córdova aseguró que el exjugador de Universitario ha venido teniendo protagonismo con Pumas desde su llegada en el 2024, por lo que las críticas hacia él no tienen mucho sentido.

Agente de Piero Quispe salió en defensa del jugador

"No ven mucho el fútbol mexicano (tras las críticas). En la primera temporada Piero jugó regular. La segunda temporada fue muy buena para él. Y en esta que pasó yo no entiendo a los periodistas, dicen que no jugó, pero vean los números. En el torneo internacional con Pumas, Piero fue titular en todos los partidos, en la liga solo 3 o 4 partidos no fue titular", dijo en una entrevista para el medio 'Entre Bolas'.

Córdova señaló que al parecer hay algo especial contra el jugador de 23 años, pues no ve que haya el mismo cuestionamiento contra otros futbolistas peruanos que militan en el exterior y no juegan.

"La prensa siempre lo ve a él, pero hay otros jugadores que también están en el exterior y no han jugado nada; sin embargo, a ellos no los tocan. Con Piero hay algo especial me parece", apuntó.

¿Cuál es el valor de Piero Quispe?

Según Transfermarkt, portal internacional especializado en base de datos, el volante de la selección peruana posee una cotización de 2.50 millones de euros.