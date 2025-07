Aixa Vigil fue una de las protagonistas del mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley: la joven voleibolista decidió ponerle fin a su ciclo en Alianza Lima para firmar por la Universidad San Martín. Lo acontecido generó mucha repercusión entre los aficionados blanquiazules, quienes no quedaron nada conformes con su partida.

Luego de algunas semanas, la jugadora de la selección peruana decidió romper su silencio y reveló que, tras dejar la institución victoriana, fue muy cuestionada por los aficionados en redes sociales.

Aixa Vigil se defiende tras su salida de Alianza Lima

"Ha sido complicado, la verdad. La misma gente que me apoyó en la Liga cuando gané cinco veces el MVP fueron las mismas personas que me dijeron que era una malagradecida, que no respetaba al equipo con el que había jugado y que tanto me había apoyado", manifestó en diálogo con programa 'Central Vóley'.

A pesar de todas las críticas, Aixa Vigil afirmó que su corazón le pertenece a Alianza Lima y sacó cara por los logros que obtuvo durante su paso por la institución victoriana.

"Me ha caído un montón de 'hate' desde que me fui de Alianza. Desde el amor les digo que Alianza siempre va a tener mi corazón por más que les haya dolido que me haya ido. Lo que hice, por más de que la gente me critique ahora, eso no se va a borrar. Yo estoy tranquila, y con el amor que le tuve al equipo, me llevo los mejores recuerdos", agregó.

La polémica salida de Aixa Vigil de Alianza Lima

Cenaida Uribe, jefe de equipo de Alianza Lima, se pronunció hace algunas semanas sobre la partida de Aixa Vigil a la Universidad San Martín. La exvoleibolista no ocultó su disgusto por la manera en la que se llevó a cabo su desvinculación y se mostró sorprendida al saber que la puntera ahora contaba con un manager.

"(...) Vino con el rollo de que tiene manager, que habla con mi manager y yo le dije ‘con tu manager, yo no voy hablar’. Ella ya tenía decidido irse; después me enteré de que había firmado hace 15 días y, obviamente, me mortificó", sostuvo en el programa ‘Saque y punto’.