En el último par de años, una de las posiciones de las que más adolece la selección peruana es la del delantero centro. Para cumplir esa tarea, Paolo Guerrero ha dado sus últimos cartuchos, pero ya confirmó que no seguirá en la Bicolor una vez acabado el proceso de las Eliminatorias 2026. En medio de este panorama, el equipo nacional está en la obligación de buscar en distintas ligas a nuestro próximo '9'. A propósito, uno que tuvo la oportunidad de llegar a Videna fue Mayson Barillas, atacante del DC United.

Barillas tiene tan solo 16 años y cuenta con nacionalidad peruana gracias a su madre. En una reciente entrevista, contó que la FPF lo contactó, pero la invitación no pudo concretarse. Por ello, decidió representar a El Salvador, país de origen de su padre.

Mayson Barillas reveló contacto con FPF, pero jugará por El Salvador

En conversación para el canal de YouTube de César Mosquera, Mayson Barillas relató que 'Chemo' del Solar lo fue a buscar a Estados Unidos. No obstante, comentó que nunca llegó la invitación para ir a Videna. "Él ('Chemo' del Solar) agarró información de mi papá y de mí para contactarnos. Nunca llegó nada. Me buscó pero nunca recibí ningún llamado", dijo.

Posteriormente, señaló que Daniel Kellestrass, exreclutador de la FPF, sí lo invitó a la FPF, pero no contaba con su pasaporte. "Con el scout anterior, que era Daniel Kellestrass, me llamó y me dijo que vaya a entrenar, pero no tenía mi pasaporte en su momento", agregó.

Finalmente, ha decidido representar los colores de El Salvador, país que disputará el Mundial Sub-17 en noviembre. Barillas aseguró que quiere brillar con La Selecta y seguir creciendo profesionalmente.

"Mi objetivo con La Selecta (El Salvador) es poder llegar lejos. Ojalá en el Mundial Sub-17 alguien de otro país de fútbol me pueda contactar para jugar por ellos y en el Mundial ganar partidos para avanzar a la siguiente ronda", concluyó.

PUEDES VER: Luis Enrique perdió los papeles y agredió a jugador del Chelsea tras ser goleado en la final del Mundial de Clubes

¿Cuándo jugará Barillas el Mundial Sub-17 con El Salvador?

El Mundial Sub-17 tendrá inicio en noviembre, concretamente se llevará a cabo del 3 al 27 de dicho mes. Sin embargo, el debut de El Salvador se dará el 4 de noviembre, cuando enfrente a Corea del Norte por la fecha 1 del grupo G.

Posteriormente, se verá las caras con Colombia y cerrará su participación en la fase de grupos contra Alemania. Mayson Barillas tendrá la posibilidad de mostrarse y buscar llegar a la primera división con su actual club o buscar nuevos horizontes.