Hace unas semanas, se difundió que Jean Ferrari estaba cerca de dejar Universitario para poder ir a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El administrador temporal de la 'U' había confirmado conversaciones con Agustín Lozano para sumarse a la Videna; sin embargo, todo parece indicar que ya no se daría así. En ese sentido, el comunicador Diego Rebagliati contó los sorpresivos motivos por los que la situación habría cambiado.

En el reciente episodio del programa 'Movistar Deportes', Diego Rebagliati contó que una de las razones podría estar vinculada con la llegada de Álvaro Barco a la dirección deportiva de Universitario, algo que no habría gustado en Videna, pues a lo largo de los años el exjugador siempre ha sido oposición de Agustín Lozano.

Diego Rebagliati asegura que Jean Ferrari se quedaría en Universitario

"A mí me contaron que Jean Ferrari no se iría de Universitario. No sé si por él o a alguien en la FPF no les gustó nada la llegada del nuevo director deportivo del club, que para mí su llegada es un acierto, es una persona indicada para reemplazar a Manuel Barreto", contó el comunicador.

Rebagliati remarcó las diferencias que siempre han existido entre Álvaro Barco, desde que estuvo al mando de la San Martín, con Agustín Lozano, actual presidente del máximo balompié nacional.

"Pero si hay alguien a quien en Videna no pueden ni ver por lo que pasó en los últimos años es a Álvaro Barco, él tampoco puede ver a Agustín Lozano. Álvaro va a matar por la 'U', pero no va a cambiar su manera de pensar", agregó.