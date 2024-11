En la tarde del 18 de noviembre de 1934. Alianza Lima vencía a Universitario por 2-1 en la última fecha del torneo de Primeros Equipos. Si bien ambas escuadras habían empatado en puntaje, los íntimos se proclamaban campeones de Primera División debido a que previamente habían ganado el torneo de Reservas tras derrotar por 2-0 a los cremas. Por esas épocas, las reglas indicaban que se ungía como monarca de Primera División aquel cuadro con el mayor puntaje al sumar los puntos de Primeros Equipos y el promedio de Reservas.

La escuadra de “Manguera” Villanueva ganó el torneo de Primera División con 26 puntos y 3/4 mientras que los comandados por “Lolo” Fernández quedaron segundos con 26 puntos y 2/4. Es decir, apenas un cuarto de punto de diferencia. Con ello, Alianza Lima se proclamaba tetracampeón al haber logrado los torneos de 1931, 1932 y 1933.

En febrero de 1935, la Liga Provincial de Fútbol de Lima (LPFL), organizadora del torneo, ante una “petición” de Universitario, resolvió declarar empatado el torneo de Primeros Equipos de 1934 entre íntimos y merengues. Ambos fueron invitados a jugar una definición la cual, tras una serie de postergaciones, se realizó el 7 de julio de 1935 con triunfo de la “U” por 2-1. Días después, la LPFL emitió un boletín reconociendo a los cremas el título de Primeros Equipos.

“Universitario es el campeón de 1934”

No hay una fecha exacta de cuándo empezó la polémica sobre este torneo. Lo concreto es que, con el paso del tiempo, Universitario entendió que el duelo extra por el desempate de Primeros Equipos definía también el de Primera División de 1934. Si bien no se conoce documentación alguna de la época que así lo avale, tiempo después hubo tres publicaciones oficiales que reconocieron el título en favor de la “U”: los libros por los 50 y 75 años de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el libro de los 100 años de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADPF).

Para Mauricio Silva Santisteban, representante de Guardia Crema, no hay ninguna duda: “Universitario es el campeón de 1934 porque el reclamo que en su momento hizo Plácido Galindo (directivo de la “U” de ese entonces) fue por el título de Primera División no por Primeros Equipos. No era posible tener un campeón absoluto con apenas un cuarto de punto. El problema se ha suscitado por la lectura ambigua que se quiere dar, después de casi cien años, a documentos escritos en esa época”, señala.

Nuevo documento se suma a la polémica

Una cuarta publicación, de reciente conocimiento, se suma a la tesis en favor de los merengues. Curiosamente, esta proviene de Matute. Se trata de una memoria oficial elaborada por Alianza Lima con ocasión de los 100 años de la institución la cual fue distribuida solo a los socios íntimos en la quincena del 2001. En las primeras páginas de esta edición se observa un palmarés histórico de los victorianos con omisiones y una explicación que llama poderosamente la atención: “No se toman en cuenta los títulos amateurs de 1918 y 1919 como Sport Alianza y el de 1934 que se obtuvo en torneo regular pero se perdió en definición con Universitario”.

La República indagó acerca de esta publicación y pudo corroborar la validez de su contenido. Sin embargo, desde Alianza Lima se sostiene hoy en día que la misma no puede ser tomada en consideración ya que posee una serie de errores. Además, las personas responsables de su edición manifestaron para este reportaje que “extrañamente alguien ajeno al club alteró el palmarés y sumó el texto del título del 34 en algún momento del proceso previo a su impresión”.

En la memoria oficial de Alianza Lima por sus 100 años, se afirma que el título del 1934 "se perdió en definición con Universitario". Foto: Archivo La República

“Alianza Lima es el único tetracampeón”

Los íntimos exhiben la publicación de boletines de la LPFL donde se les reconoce como campeones de Primera División. Sobre el partido de definición que perdieron ante Universitario, sostienen que este choque decidió solo Primeros Equipos, pero no alteró el título de Primera División. Afirman que posteriores publicaciones generaron una confusión de la cual se han hecho eco la FPF, la ADFP y la prensa.

“Tenemos documentos oficiales de la Liga que reafirman a Alianza Lima como el único tetracampeón del fútbol peruano”, afirma Armando Leveau quien ha realizado una amplia recopilación al respecto. Leveau precisa que la posición crema es “una falacia mal planteada” y que “no era nada nuevo que se campeonase con un margen de un cuarto de punto”.

El informe Alderete

En medio de esta disputa, se sumaron hechos que, lejos de aclarar, alimentaron la polémica. En febrero del 2013, la FPF ordenó una investigación. Meses después, el entonces jefe del archivo central de este organismo, Roger Alderete, entregó su informe. “En la revisión de las actas aparece Alianza Lima como campeón de Primera División y no hay ninguna corrección o adenda en favor de la ‘U”, precisa Alderete. Confeso simpatizante de Alianza Lima, Alderete no cree que ello haya condicionado su trabajo. “Soy hincha de Alianza Lima, pero no estuve influenciado”, afirma.

La FPF nunca hizo público el llamado “Informe Alderete”, el cual coincidió con cartas remitidas desde Matute a Videna reclamando por una “atribución errada” del título del 34 en favor de la “U”. La desafortunada declaración de Manuel Burga, por esas fechas presidente de la FPF, aumentó la incertidumbre: “¿Se preocupan por algo que pasó hace 80 años? Que yo me demore en responder un año no está mal, ¿no?”. Sin embargo, nunca respondió.

Un silencio eterno

Han sido reiteradas las ocasiones en que las directivas de la FPF fueron consultadas acerca del título del 34 y la respuesta siempre ha sido la misma: “No habrá ningún pronunciamiento”. La República intentó comunicarse con Manuel Burga y Edwin Oviedo, los últimos ex presidentes de la FPF, pero ninguno de los dos ex directivos brindó sus testimonios para este reportaje. La gestión del hoy procesado Agustín Lozano también ha evitado el tema.

A criterio de quien suscribe esta nota, la FPF es la única entidad nacional que puede –y debe- señalar qué club fue el campeón del torneo de Primera División de 1934. Si ello no ocurre, tendremos a dos instituciones reclamando, con justa razón y según sus criterios, dicho título. Mientras tanto, existirán dos campeones. La instancia supranacional para dilucidar esta incógnita, la FIFA o el TAS, no se puede activar si no existe un pronunciamiento desde Videna. Y si este silencio se mantiene, como así parece va a ser, continuará la polémica en torno a una definición que debió durar 90 minutos y se ha prolongado por 90 años.