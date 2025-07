Fabian Bustos afronta un momento complicado en Olimpia de Paraguay. En medio de las duras críticas de los hinchas y la prensa, el experimentado entrenador argentino volvió a protagonizar un polémico episodio tras perder 4-3 frente a Sportivo Trinidense por la segunda jornada del Torneo Clausura.

Al finalizar el cotejo, el extécnico de Universitario de Deportes brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó el desempeño del arbitraje; incluso, deslizó la posibilidad de que existe una persecución en su contra y buscan silenciarlo.

Fabián Bustos estalla en conferencia de prensa tras nueva derrota de Olimpia

"Fue completamente anormal. No se puede hablar con nadie. Dos jugadores de ellos debieron haber sido expulsados antes del primer penal. Y en lugar de eso, terminamos nosotros con expulsados. En el primer penal, hay una falta previa. ¡Y el reglamento dice que cuando hay un jugador en el suelo, debe pararse la jugada! No se paró, y termina en penal (...)", manifestó.

Al presentar sus reclamos, Fabian Bustos reparó en la expulsión que sufrió su asistente Edgardo Adinolfi. En ese sentido, expresó un fuerte calificativo contra el juez principal.

"Mi asistente, Edgardo Adinolfi, fue expulsado. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Si fue un insulto o algo, que lo informen. ¡Ni siquiera vino de nuestra zona técnica! ¿Qué alucinaciones tenía el árbitro? La animosidad es evidente. No quiero decir que fue intencional, pero parecería. Porque no es solo una jugada. Son varias"

"Con todo respeto, pero siento que no se me trata como a un entrenador con experiencia. Tengo casi una década dirigiendo, y aun así parece que me quieren silenciar (...) No puedo decir que fue a propósito, pero parecería. Y eso es lo más preocupante", concluyó.

¿Fabián Bustos seguirá en Olimpia?

Previo a la derrota contra Sportivo Trinidense, la prensa paraguaya indicó que el futuro de Fabián Bustos en el banquillo dependería del resultado de este cotejo. Luego de registrarse su sétimo partido consecutivo sin ganar en el torneo local, se espera que la institución se pronuncie sobre la continuidad del argentino.