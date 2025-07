Mundial de Clubes: Las principales quejas de equipos y jugadores sobre el torneo de 2025

El Mundial de Clubes llega a su fin, y, tras casi un mes desde su inicio el 14 de junio, recibió muy buenos comentarios de los aficionados al fútbol mundial. Sin embargo, algunos jugadores de clubes importantes hicieron recomendaciones para mejorar el próximo torneo, que se jugará en 2029.

Desde la fecha número, los jugadores expresaron algunas molestias sobre el torneo FIFA. Una de las principales quejas fue el calor y las altas temperaturas en Estados Unidos.

Las quejas más sonadas en el Mundial de Clubes

"Nadie en Europa está acostumbrado a jugar con este calor, pero es lo mismo para todos. Hacía un calor terrible, tenía los dedos de los pies que me dolían, las uñas me dolían... no podía ni frenar ni arrancar. Es increíble, pero como para todos es igual no hay queja." Fueron las palabras de Marco Llorente, jugador del Atlético de Madrid.

El campo fue otro de los factores de queja, así lo declaró Luis Enrique, DT del PSG, tras el partido contra el Seattle Sounders. "Es difícil tener fluidez en el campo, es diferente que en Europa, pero intentamos adaptarnos. Hoy, al ser un campo artificial antes y ahora natural, se tiene que regar a mano. Lo hicieron al descanso y se seca a los 10 minutos."

Otra queja fue sobre la distancia entre los estadios en el Mundial de Clubes, lo indicó Diego Simeone, DT del Atlético de Madrid. "A veces es imposible volver rápido al campo. Cuando llegamos al vestuario pasaron cuatro o cinco minutos caminando, desde que pitó el árbitro hasta que llegamos al vestuario. Me imagino que les debe estar pasando a todos. Después te multan, y quiero explicarles a los que no entienden."

Por otro lado, el DT de River Plate, Marcelo Gallardo, mostró incomodidad por las imágenes durante los partidos. "Estar jugando un partido tan importante y que muestren imágenes del otro partido va contra el espíritu del juego. El partido se tiene que jugar ahí y punto. Eso influye. La FIFA debería tener más sensibilidad en este tipo de cuestiones y analizarlo para futuras ediciones."

Luis Enrique arremetió otra vez contra problemas en el Mundial de Clubes, pero esta vez con el calendario FIFA. "¿Cada dos años? ¡Casi cada dos meses mejor! El calendario, todos los entrenadores y jugadores, da para lo que da. Hay competiciones que nacen y tienen buena pinta. Habrá que estipular claramente qué tipo de descanso necesitan los jugadores."

Los últimos partidos del Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes ya se encuentra en la etapa final. El primer finalista es el Chelsea, que tras vencer por 2-0 al Fluminense espera alzarse como campeón de este primer torneo.

Por otro lado el Paris Saint Germain se enfrenta al Real Madrid el 9 de julio a las 2:00 para saber quién será el otro finalistas del Mundial de Clubes.