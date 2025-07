El último sábado 5 de julio se llevó a cabo en Inglaterra el funeral de Diogo Jota, en la cual hinchas y jugadores del Liverpool despidieron al futbolista portugués. Uno de los futbolistas que no acudió a la ceremonia fúnebre fue el colombiano Luis Díaz, cuya actitud causó indignación entre los fanáticos reds y sus propios compatriotas no por su ausencia, sino porque fue captado en compañía de influencers un día antes.

En redes sociales se viralizaron fotos y videos del atacante junto con streamers de su país, imágenes que escandalizaron a los seguidores de 'Lucho' por su aparente insensibilidad para preferir divertirse a pesar del momento delicado.

Hinchas critican a Luis Díaz por no ir a funeral de Diogo Jota

En la última publicación que Díaz hizo para su cuenta de Instagram, los internautas le reprocharon duramente no haber estado en las exequias de Diogo Jota pese al apoyo que este le mostró en vida al colombiano cuando secuestraron a su padre hace algunos años.

"Amigos como Lucho para qué", "Prefirió estar con los chupa fama en vez de ir a despedir al que lo acogió cuando llegó al equipo", "Muy lamentable. No puedes dar la espalda a alguien que hizo un gesto cuando tú la estabas pasando mal", "No era obligatorio ir al funeral, ¿pero exponerte en redes el mismo día en que lo entierran?", "Te nos caíste, crack. En la muerte y en la enfermedad se ven los leales", "En este momento tan doloroso se me cae un ídolo", "Te duele tanto que te estás vacilando con Murillo y demás influencer", se lee en los comentarios.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre Diogo Jota?

Poco después de conocerse la noticia de la muerte de Jota y su hermano, André Silva, el 'Guajiro' les dedicó sentidas palabras a través de las redes: "No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André".

¿Por qué Luis Díaz no fue al funeral de Diogo Jota?

Según la periodista colombiana Lizeth Torres, de Diario Deportes, Díaz no habría viajado a despedir a su excompañero por un tema de tiempo, pues el viaje desde el país cafetero demora un mínimo de 24 horas. La comunicadora indicó que el Liverpool notificó a sus jugadores que no habría problemas si no alcanzaban a llegar, como sucedió con el portero Alisson y el delantero Mohamed Salah, entre otros.