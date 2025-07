Perú vs Turquía vóley sub 19 EN VIVO: horario y canal de TV para ver a las 'Matadorcitas' en el Mundial

La selección peruana, dirigida por Martín Escudero, integra el grupo C del Mundial de Vóley sub-19. Foto: composición LR/Gerson Cardoso

La selección peruana debuta en el Mundial de Vóley sub-19 frente a Turquía este miércoles 2 de julio. El duelo de las Matadorcitas, que integran el denominado 'grupo de la muerte', empezará a partir de las 11.15 a. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de Latina TV y América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de al cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Después de una exigente gira por Brasil, las dirigidas por Martín Escudero quedaron listas para presentarse en el Dvorana Gradski de Osijek (Croacia) por la primera fecha del grupo C. A pesar de tener como rivales a varias potencias, existen mucha expectativa por el desempeño del combinado nacional.

¿A qué hora juega Perú vs Turquía por el Mundial de Vóley sub 19?

En suelo peruano, el cotejo entre Perú vs Turquía por la fecha 1 del Mundial de Vóley sub 19 iniciará a las 11.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 10.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 11.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 12.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 1.15 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Turquía por el Mundial de Vóley sub 19?

El debut de la selección peruana en el Mundial de Vóley sub-19 se podrá ver de manera gratuita en señal abierta. Las señales de Latina (2 y 702 HD) y América (4 y 704 HD) se encargarán de transmisión el primer partido de las Matadorcitas en el certamen.

¿Dónde ver Perú vs Turquía vóley sub 19 online gratis?

Para aquellos fanáticos que prefieren verlo en línea, el juego entre Perú vs Turquía vóley sub 19 por internet, podrán seguir la cobertura GRATIS ONLINE que tiene preparada La República Deportes.

Grupo de Perú en el Mundial de Vóley Sub 19 2025

El camino de la selección peruana de vóley sub-19 en el grupo C no será nada fácil, pues tendrá que enfrentarse a potencias como Estados Unidos, Polonia y Turquía.

Perú

Turquía

España

Polonia

Bulgaria.

Fixture de Perú en el Mundial de Vóley Sub 19 2025

Turquía vs Perú | 11:15 a.m. | miércoles 2 de julio

Estados Unidos vs Perú | 2:15 p.m. | jueves 3 de julio

Perú vs España | 11:15 a.m. | viernes 4 de julio

Polonia vs Perú | 8:15 a.m. | domingo 6 de julio

Bulgaria vs Perú | 11:15 a.m. | lunes 7 de julio.

Convocadas de Perú para el Mundial de Vóley sub 19

Estas son las 25 jugadoras elegidas por Martín Escudero para representar a Perú en el Mundial Vóley sub-19.