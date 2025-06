Reimond Manco, como pocos, salió en defensa del delantero Raúl Ruidíaz luego de perder ante Universitario de Deportes. El experimentado '9' fue el principal señalado por las claras ocasiones de gol que se falló ante el bicampeón de la Liga 1. Además, no termina en encajar o adaptarse a un equipo que busca más los contragolpes y un juego friccionado.

"No es su fuerte las divididas, nunca lo ha sido", reveló Reimond Manco en los primeros minutos del programa 'Juego Cruzado'. El exfutbolista y actual comentarista considera que las virtudes de la 'Pulga' pasan por otro lado. Lo cierto es que el '99' de Atlético Grau se perdió el empate a los 17 minutos, tras pase de Garro. Sin embargo, no conectó bien el baló y se terminó abriendo.

¿Qué dijo Reimond Manco luego de ver el partido de Ruidíaz ante Universitario?

El 'Rey' no dudó en defender a su amigo. "No es lo mismo verlo jugar con Atlético Grau que en un equipo más grande como Universitario de Deportes, ya que el rendimiento de un delantero también depende de los compañeros que lo rondean. Creo que también influye el tema colectivo, y Ruidíaz es de los jugadores que su virtud es más la definición", resaltó Reimond Manco en el programa 'Juego Cruzado'.

Si falló, falló, como a cualquier jugador le puede pasar. Pero si siento que no es lo mismo Ruidíaz jugando en Grau que jugando en un equipo grande donde tenga la posibilidad de que la pelota le llegue limpia y más veces para definir", sentenció en el podcast deportivo.



¿Qué dijo Mr. Peet del partido de Raúl Ruidíaz ante Universitario?

A diferencia de Reimond Manco, en otro popular programa deportivo, el comunicador no tuvo piedad en sus ácidos comentarios contra el '9' de Atlético de Piura: "Ahora entiendo el motivo por el que Jean Ferrari no fichó a Raúl Ruidíaz. Él ya no es el mismo y no convence. Raúl falla goles decisivos y no quiero entrar en ese tontería de que se dejó con la 'U', ya que con Alianza Lima también erró goles claros", enfatizó el Mr. Peet. Además, soltó todo el arsenal en 'Madrugol' con una picante opinión. "Lo cierto es que con sus últimas actuaciones le está dando la razón a Universitario y a Jean Ferrari para no contratarlo", disparó Peter Arévalo.

¿Qué dijo el Williams Riveros sobre Raúl Ruídíaz?

En zona mixta, el defensor central de Universitario, tuvo un par de palabras sobre la ‘Pulga’, tras el encuentro. “Sí, todos sabemos la calidad del jugador que es, no hay ningún secreto, así que nada, fue un lindo duelo”, fueron las palabras del jugador.