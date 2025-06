Alineaciones de México vs Arabia Saudita por la Copa Oro 2025: ¿cuál sería el once del Tri en los cuartos de final?

México vs Arabia Saudita jugarán en el State Farm Stadium | Composición LR / Concacaf / SAFF

México vs Arabia Saudita chocarán en uno de los duelos más esperados por los cuartos de final de la Copa Oro 2025 este sábado 28 de junio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona (Estados Unidos). Javier Aguirre evalúa las opciones de titulares para el Tri ante un complicado rival asiático, en un partido donde el perdedor deberá hacer sus maletas.

La selección mexicana aún no termina de convencer a sus críticos: venció 3-2 a República Dominicana, 2-0 a Surinam y empató sin goles con Costa Rica; aunque fue suficiente para clasificar, la falta de contundencia y sobre todo en ataque han estado bajo la lupa. El propio "Vasco" confesó después de aquel encuentro: "No me voy contento con el resultado; sí con el rendimiento".

Alineación probable de México vs Arabia Saudita

México presenta dos bajas de consideración en la previa ante Arabia Saudita: Luis Chávez, lesionado en su rodilla derecha durante un entrenamiento, y César Montes, por acumulación de amarillas. Javier Aguirre presentaría la siguiente alineación:

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Edson Álvarez, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Marcel Ruiz; Alexis Vega y Raúl Jiménez.

Alineación probable de Arabia Saudita vs México

Arabia Saudita también padece la baja de uno de sus titulares habituales, Hasan Kadesh, lesionado en la victoria 1-0 sobre Haití. Con ello nen mente, así saldría el equipo dirigido por Hervé Renard:

Arabia Saudita: Nawaf Al-Aqidi; Ali Majrashi, Abdullah Madu, Abdulelah Al-Amri, Nawaf Boushal; Saud Abdulhamid, Ali Al-Hassan, Ziyad Al-Johani, Abdulrahman Al-Aboud, Ayman Yahya; Feras Albrikan.

México vs Arabia Saudita: pronóstico por la Copa Oro

Los pronósticos de las principales casas de apuestas se inclinan abrumadoramente por un triunfo del Tri:

Caliente.mx: México (-228), Arabia Saudita (+425), empate (+285)

Codere: México (-233), Arabia Saudita (+700), empate (+310)

Sportiumbet: México (-250), Arabia Saudita (+600), empate (+300)

1XBET: México (-217), Arabia Saudita (+705), empate (+323)

DraftKings: México (-222), Arabia Saudita (+700), empate (+330)

FanDuel: México (-233), Arabia Saudita (+700), empate (+320)

Caesars Sportsbook: México (-238), Arabia Saudita (+750), empate (+300)

Betano: México (1,47), Arabia Saudita (7,70), empate (4,10)

Betsson: México (1,46), Arabia Saudita (7,40), empate (3,95).

Horario de México vs Arabia Saudita por la Copa Oro

México (centro), EE. UU. (Denver, Utah, El Paso), Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica: 8.15 p. m.

México (Pacífico), EE. UU. (Arizona, Los Ángeles, San Diego, Las Vegas, San Francisco): 7.15 p. m.

México (Quintana Roo), EE. UU. (Houston, Dallas, Chicago), Panamá, Colombia, Ecuador, Perú: 9.15 p. m.

EE. UU. (Nueva York, Miami, Orlando, Washington D. C.), Puerto Rico, Chile, Bolivia, Venezuela: 10.15 p. m.

Uruguay, Paraguay, Argentina: 11.15 p. m.

España (peninsular): 4.15 a. m. (domingo 29).

Historial de México vs Arabia Saudita

Hasta la fecha, México y Arabia Saudita se han enfrentado en 6 oportunidades, con 5 victorias para el Tri y un empate. El choque más reciente entre ambos fue durante el Mundial Qatar 2022, con triunfo 2-1 para la escuadra azteca.