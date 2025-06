¡Mala noticia para el 'Memo' Ochoa! Los 3 nuevos titulares de Javier Aguirre para México vs Suiza que nadie vio venir

Tras revelar su nómina de 26 convocados para la Copa Oro 2025 el último miércoles 4 de junio, el director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, adelantó los nombres de 3 sorpresivos jugadores titulares para el amistoso contra Suiza por la fecha FIFA de inicios de junio. El anuncio implica que ni Guillermo 'Memo' Ochoa ni Luis Ángel Malagón serán titulares en el arco en esta ocasión.

La reciente convocatoria del 'Vasco' para el torneo continental anticipa una fuerte apuesta por el talento juvenil, con miras al tan exigido recambio generacional en el Tri. Pese a lo anticipado que fue su regreso, estas podrían no ser buenas nuevas para el experimentado 'Memo', que llega de disputar la Primeira Liga portuguesa con el AVS. Aún así, Aguirre aclara que todavía no tiene un once definido para la copa.

Los 3 titulares inesperados de México ante Suiza

De acuerdo con Javier Aguirre, el portero Raúl 'Tala' Rangel y los defensas Mateo Chávez y Emilio Lara serán titulares en el partido amistoso de México contra Suiza. El guardameta de Chivas, de 25 años, le gana por esta vez la pulseada al 'Memo' Ochoa, que milita en el AVS portugués con 39 años, y a Luis Ángel Malagón, que con 28 años protege los palos del América.

Por otra parte, si bien Mateo Chávez -quien disputa la Eredivisie con el AZ Alkmaar- está en la lista final de 26 convocados, no sucede lo mismo con Emilio Lara, por lo que no se puede descartar que el estratega del Tri realice distintas pruebas de cara al ya mencionado recambio, lo cual seguiría dejando el titularato de la portería para la Copa Oro como una incógnita.

"No tengo en este momento en la cabeza un once tipo para encarar la Copa Oro", confesó el 'Vasco' en declaraciones a la prensa este viernes 6 de junio, y agregó que tiene la mira fija en el Mundial 2026, del que México será coanfitrión. "Todos los partidos que tengamos de aquí a la Copa del Mundo 2026 servirán para determinar qué jugadores tienen capacidad física y mental de representar a su país en un evento de tal magnitud", señaló.

El DT, que ganó la última Liga de Naciones con el once azteca, también agradeció a jugadores como Roberto Alvarado, de Chivas, por elegir al Tricolor antes que reforzar a los clubes participantes del Mundial de Clubes. "Alguna vez hablé con un jugador y me dijo que era una especie de carga emocional venir a jugar a la selección, lo veían como un castigo. Debe ser un orgullo portar este escudo y más en un Mundial en tu casa", sostuvo.

Convocados de México para la Copa Oro 2025

