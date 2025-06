Santi Giménez, delantero mexicano del AC Milan y habitual titular de su selección, lanzó un pronóstico que generó polémica entre varios fanáticos del fútbol. En entrevista con el podcast Vamos Show, el jugador se animó a decir que ve a México como un futuro campeón del Mundial y, de hecho, se pone ese objetivo para la edición del torneo que se celebrará este 2026.

Inmediatamente, las reacciones en YouTube variaron desde la incredulidad hasta la burla, sobre todo teniendo en cuenta que México nunca pasó de los cuartos de final en la cita mundialista y que resultados recientes como la derrota 4-2 ante Suiza no son muy halagadores. ¿Cambiará la historia esta generación?

Santi Giménez, convencido que México ganará el Mundial

"Sí, México va a ser campeón. Dios decidirá, yo voy a hacer lo posible y el equipo también, pero estoy seguro de que vamos a ver a México levantar la Copa del Mundo, cien por ciento", respondió Giménez ante la pregunta de si veía campeón al Tri alguna vez.

Lejos de retroceder en su optimismo, Giménez reiteró su confianza al ser consultado de cuáles eran sus tres mayores deseos para la temporada 2025-26: "Meternos al Mundial, ganar el Mundial y ganar la Serie A (con el Milan)". No obstante, no se mostró tan optimista cuando fue consultado si esto lo llevaría a ganar el Balón de Oro: "Todavía no, pronto. Después".

Los usuarios de las redes lanzaron todo tipo de comentarios jocosos sobre el pronóstico de Santi Giménez sobre un posible título mundial mexicano. "¿Pues cuántas veces la han ganado los mexicanos?", "La van a levantar cuando la lleven en exhibición a México y a alguien se le caiga", "Qué buen chiste", eran algunas de las respuestas hechas por usuarios que algunos identificaron como argentinos.

Otros, por su parte, creyeron que si era posible que Santi gane el Mundial con el Tri, pero en el popular juego FIFA (hoy EA Sports FC). "¿Sabe jugar bien al FIFA?" y "Después de levantar la copa del mundo, apaga la Play", fueron algunas de las respuestas, según reseña el medio LatinUs.

Algunos aficionados mexicanos también se tomaron con nostalgia la declaración del internacional mexicano, sobre todo porque les recordó al "imaginemos cosas chingonas" de Javier 'Chicharito' Hernández en la previa al Mundial Rusia 2018. Cabe destacar que las mejores actuaciones de México en mundiales fueron en 1970 y 1986, cuando alcanzó los cuartos de final jugando como local.