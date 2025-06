Christian Cueva se viene reencontrando con su mejor versión. El nuevo jugador de Emelec tuvo una destacada actuación en su debut en el fútbol ecuatoriano y muchos esperan que pueda regresar a la selección peruana. Luego de afrontar sus primeros días en el Bombillo, el popular 'Aladino' sorprendió que hace poco evaluó dejar la actividad profesional.

Como es conocido, después de su discreto paso por Alianza Lima, el mediocampista de 33 años estuvo varios meses sin club y se le vio involucrado en actividades extradeportivas.

Christian Cueva confiesa que estuvo cerca de dejar el fútbol

"El año pasado me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Estuve en un momento donde no sabía cuál era la dirección de lo que yo quería... Para lo que era mi carrera, mi vida y todo lo que me pasó. Lo voy a decir y no lo voy a repetir más, tuve gran culpa de eso. No puedo echarle la culpa a la vida, yo también tuve mis errores", manifestó en diálogo con el programa 'Al Ángulo'.

En ese sentido, Christian Cueva se mostró contento por la nueva oportunidad que tiene de regresar al extranjero y vestir la camiseta de Emelec de Ecuador.

"Con todo eso, habiendo pasado, hoy la vida me sonríe y Dios me da esa oportunidad. Entonces, voy a aprovecharla y ser feliz de aquí para adelante con el fútbol. Espero disfrutarlo al lado de mis viejos y mis hijos", concluyó.

Los primeros días de Christian Cueva en Emelec

El auspicioso debut de Christian Cueva en Emelec generó diversas reacciones. Ante lo acontecido, el futbolista afirmó que su nuevo comando técnico le da mucha libertad en el campo de juego; además, indicó que su paso por Cienciano le permitió recuperar confianza.

"Desde que llegué he tenido libertad para jugar y crear. Me piden que defensivamente dé una mano, que es importante por el mismo fútbol. He ido recuperando sobre todo el ritmo futbolístico en Cusco, en Cienciano, y la confianza, que era lo primordial para mí", indicó.