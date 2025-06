Christian Cueva compartió su experiencia personal y profesional en una reciente entrevista. En conversación con Movistar Deportes, el mediocampista peruano confesó que estuvo a punto de poner fin a su carrera futbolística en 2024. Este momento tormentoso se debió a una serie de problemas personales y lesiones que lo llevaron a cuestionar su futuro en el deporte. Sin embargo, la llegada de Jorge Fossati como nuevo entrenador de la selección peruana fue un punto de inflexión que le brindó una segunda oportunidad.

Cueva, conocido por su talento y habilidades en el campo, ha sido un pilar fundamental en la selección peruana durante los últimos años, consiguiendo el retorno de la bicolor al Mundial luego de 36 años y el subcampeonato de la Copa América. A pesar de sus logros, las decisiones fuera de la cancha lo llevaron a un periodo crítico en su vida.

Christian Cueva revela que estuvo a punto de dejar el fútbol

En una emotiva conversación con el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes, Cueva expresó desde Ecuador su lucha interna y la presión que sintió durante el 2024. “Sí, el año pasado me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Estuve en un momento donde no sabía cuál era mi dirección, de lo que yo quería en mi carrera y mi vida, todo lo que me había pasado, en un momento lo dije, tuve gran culpa de eso”, confesó el jugador de 33 años.

La llegada de Jorge Fossati a la selección peruana, tras la salida de Juan Reynoso, fue crucial para su resurgimiento. El actual entrenador de Universitario de Deportes tuvo la controvertida idea de convocar a “Aladino” para los partidos de la blanquirroja, lo que le permitió reintegrarse al fútbol y salvarlo de tomar la decisión de abandonar su carrera.

“A mí, en lo deportivo, la vida me ha golpeado, de estar en equipos importantes, regresar a Alianza, quizás por la lesión, no rendir, yo también haciéndome una autocrítica, no estuve bien físicamente y la lesión, muchas cosas que uno lo ve diferente. Lo primero que quería era jugar al fútbol y en eso tengo que agradecerle mucho a Jorge Fossati, que a pesar de que estuve lesionado, estuve tres meses en España, me invitó a seguir recuperándome en la Videna, eso me hizo pensar que todavía había gente que confiaba en mí”, reveló Cueva.

De un 2024 tormentoso a ser fichado por Emelec

El 2024 fue un desafío para Cueva, quien enfrentó una lesión en la rodilla y problemas personales con su expareja Pamela López que lo alejaron del fútbol. Sin embargo, su regreso al fútbol a través de Cienciano, luego de un periodo sin equipo, le permitió reencontrarse con su mejor versión, destacándose en la Copa Sudamericana. Su desempeño en el equipo lo llevó a clasificar a octavos de final en primer lugar en su grupo, un logro que revitalizó su carrera y lo posicionó nuevamente en el mapa del fútbol internacional.

El fichaje de Cueva por Emelec marca un nuevo capítulo en su trayectoria. En su debut, el jugador fue aclamado por los hinchas tras contribuir decisivamente en la victoria del club ecuatoriano ante Delfín.

Los lujos de Cueva en Emelec

La llegada de Christian Cueva a Emelec generó gran expectativa en Ecuador. El presidente del club, Jorge Guzmán, reveló que el futbolista solicitó ciertos lujos, como la contratación de un preparador físico personal y residir en una urbanización exclusiva de Guayaquil. “Él ha pedido vivir en una urbanización muy privada, de primer nivel, aquí en Guayaquil, y se ha conseguido eso”, afirmó Guzmán.

Con un contrato que se extiende hasta junio de 2026 y un salario mensual de 20.000 dólares, el mediocampista peruano busca adaptarse rápidamente a su nuevo entorno y contribuir al éxito del equipo en la LigaPro.