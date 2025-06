La estricta razón detrás de la 'epidemia' de partidos suspendidos en el Mundial de Clubes 2025

Estados Unidos se ha consolidado como un destino ideal para eventos deportivos y el Mundial de Clubes 2025 parece ser el ejemplo perfecto. Sin embargo, las tormentas eléctricas han interrumpido el desarrollo de algunos encuentros, como el Benfica vs Auckland City de este viernes 20 de junio, el cual demoró más de dos horas en reanudarse.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Este no es el primer imprevisto que sufre el torneo por las condiciones meteorológicas adversas y todo parece indicar que tampoco será el último. Más allá del mal tiempo, la razón de las continuas postergaciones y/o suspensiones tiene que ver con el estricto protocolo que rige en el país para este tipo de casos.

¿Por qué se suspenden tantos partidos del Mundial de Clubes 2025?

Según el Instituto Nacional de Seguridad contra Rayos (NLSI), es crucial suspender los partidos y, en algunos casos, evacuar los estadios durante una tormenta eléctrica. Las estructuras deportivas, al estar compuestas de metal y otros materiales conductivos, aumentan el riesgo de impacto. Aunque la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es baja (una en más de un millón), en el 2024 se registraron 12 muertes en Estados Unidos debido a este fenómeno.

Por si fuera poco, el riesgo de tormentas eléctricas es mayor entre mayo y septiembre, especialmente entre las 4.00 p. m. y las 8.00 p. m., lo cual coincide con el horario de los partidos del Mundial de Clubes.

En cuanto al protocolo, este indica que se debe esperar al menos 30 minutos después del último rayo registrado antes de reanudar el encuentro. Sin embargo, esta duración puede variar dependiendo de la intensidad de la tormenta. La seguridad es la prioridad, y las decisiones se toman en función de las condiciones climáticas.

Dos partidos en el Exploria Stadium han sido suspendidos por mal tiempo. Foto: Conmebol

¿Qué partidos del Mundial de Clubes se han suspendido o postergado por mal tiempo?

Con el Benfica vs Auckland City de este viernes 20 de junio, ya son cuatro los partidos de la fase de grupos del Mundial de Clubes que han sufrido algún retraso y/o se han postergado cuando ya habían empezado a jugarse.

El primero de ellos fue el Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns, que empezó 30 minutos después de la hora pactada. El Pachuca vs Salzburgo y el Palmeiras vs Al-Ahly, por su parte, quedaron suspendidos por varios minutos debido a la alerta meteorológica.