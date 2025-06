La esposa de Falcao critica el arbitraje del clásico y desata polémica en redes sociales: "Hasta yo que no soy experta"

El 19 de junio de 2025 Independiente Santa Fe logró una victoria frente a Millonarios por 2-1 en la sexta fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay. Este resultado dejó al equipo 'embajador' sin posibilidades para clasificar a la final del torneo colombiano, aunque llegaron con ventajas para poderse clasificar al partido decisivo.

El profesor David González, entrenador de Independiente Santa Fe, y el delantero Radamel Falcao García compartieron sus impresiones del partido después del clásico capitalino. En la rueda de prensa posterior al partido, Falcao hizo una serie de críticas hacia el comportamiento arbitral en el fútbol colombiano y se refirió expresamente al desempeño del juez principal Andrés Rojas, quien dirigió el partido en el estadio El Campín.

¿Qué dijo la esposa de Radamel Falcao?

Desde su cuenta de Instagram, Tarón compartió una historia en la que manifestó su inconformidad con una de las jugadas más discutidas del encuentro. “Hasta yo que no soy experta en fútbol entiendo bien esta línea”, escribió, acompañando la frase con una imagen del VAR que mostró la polémica acción que derivó en gol para Santa Fe.

Falcao, por su parte, fue enfático en sus declaraciones tras el pitazo final. “No entendemos la serie de situaciones que no se fueron dando en el encuentro”, afirmó el atacante, mientras lamentaba la expulsión de Daniel Ruiz, pieza clave en el esquema de Millonarios, y cuestionaba la validez del primer tanto del rival, del cual dijo que “hay dudas”.

Radamel Falcao enojado por el resultado

El jugador no escatimó críticas hacia el cuerpo arbitral, haciendo especial énfasis en el uso del VAR. “Así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”, señaló, al acusar que “siempre ante la duda era en contra nuestra y cuando había que revisar, nunca revisaron”. También denunció una tendencia sistemática de decisiones adversas al club capitalino: “En Manizales nos robaron dos penales… Todo el torneo fue en contra de Millonarios”, aseguró.

Falcao incluso respondió a quienes sugieren que hay favorecimiento hacia su equipo. “Luego dicen que le quieren regalar el torneo a Radamel. ¿Qué estupidez están diciendo?”, exclamó molesto. En sus palabras finales, dejó claro su malestar: “Desde el torneo pasado fue un complot mediático a favor de Millonarios, pero no, mentira, carajo, a la mierda”. Su intervención generó reacciones en la sala de prensa, donde algunos periodistas aplaudieron su franqueza.