Mr. Peet revela el inesperado motivo por el que Jesús Castillo no llegaría a Alianza Lima: "Él tiene para decidir"

El experimentado periodista deportivo reveló el motivo por el que Jesús Castillo no llegará a Alianza Lima para reforzar la zona de volantes en el Torneo Clausura 2025. El cuadro de La Victoria estuvo interesado en la creatividad y el perfil defensivo del '5'. Además, el centrocampista tiene 24 años y podría refrescar la zona de volantes. Mr. Peet siempre vio con buenos ojos su fichaje, pero se el traspaso se enfrió.

Mr. Peet, en el programa 'Madrugol', reveló detalles sobre el joven fichaje que se terminó cayendo faltando pocas jornadas para el desenlace del Torneo Apertura. Jesús Castillo hubiera jugado como '5' en un 1-4-3-3 e incluso en un 1-4-2-3-1 hubiera integrado la zona de volante de contención para darle salida al equipo y colaborar en defensa.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre el fichaje de Jesús Castillo a Alianza Lima?

En una reciente intervención en el programa 'Madrugol', se reveló que Jesús Castillo, jugador en la mira de varios clubes, recibió una propuesta más atractiva por parte de Universitario de Deportes. El comentarista destacó que la situación de Castillo había estado en pausa, y que las negociaciones no avanzaron debido a la llegada de esta nueva oferta.

"Lo que me enteré es que no hubo respuestas, parece ser que del otro lado no siguieron con las negociaciones porque han recibido una mejor oferta, y está bien. Él tiene para decidir y definir su futuro", reveló Mr. Peet.

Universitario de Deportes en la mira de Jesús Castillo

El futbolista Jesús Castillo se encuentra en una posición favorable para entablar negociaciones con cualquier club, y todo indica que su próximo destino podría ser Universitario de Deportes. El entrenador Jorge Fossati ha confirmado que las conversaciones están en marcha. "Lo que sé es que se ha avanzado bastante en lo relacionado a Jesús Castillo, pero no hay más detalles al respecto", enfatizó el entrenador del bicampeón de la Liga 1.