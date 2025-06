Este viernes 20 de junio, Alianza Lima anunció a Sandra Ostos como su primer refuerzo para afrontar el Mundial de Clubes 2025 y la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley, torneo en el que blanquiazules buscarán el tricampeonato. La popular 'Guerrera' llega al club victoriano procedente de Circolo Italiano, donde estuvo 8 años.

Vía redes sociales, Alianza Lima anunció el fichaje y le dio el recibimiento a la jugadora peruana, quien es hincha del club íntimo. "Bienvenida a casa, Sandra. Bienvenida, guerrera", se lee en el post. Previamente, Alianza había iniciado una estrategia cargada de misterio, compartiendo señales en su cuenta de X.

Publicación oficial de Alianza Lima sobre la contratación de Sandra Ostos. Foto: Alianza Lima Vóley

Alianza Lima anunció a Sandra Ostos como nuevo refuerzo

La publicación inicial previa al anuncio oficial mostraba un afiche con una figura vestida con armadura de guerrera, en clara referencia al apodo de la reconocida voleibolista de 27 años. "Dicen que hay personas que nacen para defender un escudo", escribieron. Luego, hicieron pública la contratación.

Publicación misteriosa de Alianza Lima previo al anuncio del fichaje de Sandra Ostos. Foto: Alianza Lima Vóley

Sandra Ostos y su emotivo mensaje de despedida de Circolo Italiano

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la jugadora de 27 años se despidió del club en el que estuvo 8 temporadas. Asimismo, agradeció todo el apoyo recibido en este tiempo.

"Gracias, gracias y gracias. 8 años de mi vida, de crecimiento, esfuerzo, aprendizajes y vínculos que me acompañarán siempre. Hoy me toca cerrar una etapa con el corazón lleno de gratitud. Este club fue mi casa, mi escuela y mi lugar feliz. No hay despedida que alcance... solo gracias por tanto", escribió en el post, el cual estuvo acompañado de varias fotos de su paso por la institución.