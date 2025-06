Fernando Gaibor y su dura crítica tras el empate ante Sport Huancayo: "No estuvimos claros ni precisos"

Noche para el olvido. Alianza Lima no cumplió la tarea y no pudo superar a Sport Huancayo, en Matute, por la reanudación de la Liga 1 2025. El subcampeón del fútbol peruano firmó un partido bastante discreto y sin precisión. El cuadro local pasó apuros y careció de profundidad para abrir el marcador. De este modo, aumentan las críticas sobre el mal desempeño de la oncena titular.

Por este motivo, Fernando Gaibor no se guardó nada y disparó varios 'dardos' por el presente del equipo. El mediocampista enfatizó en señalar que no hubo claridad ni fluidez en el equipo durante los 90 minutos. La conexión entre líneas se rompió constantemente y las jugadas que suelen fluir en Alianza quedaron trabadas, lo que derivó en un desarrollo deslucido y carente de chispa ofensiva .

¿Qué dijo Fernando Gaibor?

El ecuatoriano señaló que el equipo debía haber asegurado los tres puntos, pero no lograron desplegar su mejor versión en el campo. "Sensaciones malas porque nosotros queríamos sacar un resultado positivo. Fue un partido para el olvido, muy forzado. El árbitro también dando la posibilidad de que el otro equipo haga ese juego de ensuciar, de tirarse al piso, de hacer tiempo", apuntó Gaibor.

Con poca ilusión y mucho remordimiento, el jugador aceptó que las expectativas eran altas. “Queríamos sacar un resultado positivo”, expresó, contrariado por no haber cumplido con ese objetivo. Las sensaciones negativas derivadas del empate complican el ánimo del vestuario, que esperaba otro desenlace.

Hernán Barcos también se pronunció tras empate de Alianza Lima

"Sensaciones malas porque necesitábamos ganar. Se debe cambiar la actitud, tratar de ir a buscar el partido desde el primer minuto, ser más objetivo, tener más claridad a la hora del juego, tratar de hacer goles en la oportunidad que tengamos", declaró el experimentado delantero argentino nacionalizado peruano.

"Nos quedan 4 partidos y hay que ganarlos. En el primer tiempo no creamos tanto, en el segundo tiempo fuimos a buscarlo más, pero nos faltó claridad y profundidad. El rival vino a hacer su trabajo, se habrán jugado como 20 minutos por tiempo. Es difícil regresar después de una para, uno viene de 15 a 20 días sin jugar, te cuesta arrancar de nuevo. Tenemos que evaluarlo, pero siempre estamos para mejorar", apuntó.

Con este resultado, Alianza Lima sumó 27 puntos en lo que va del Torneo Apertura. Los íntimos registran 8 triunfos, 3 empates y 3 victporias hasta el momento.

Carlos Zambrano defiende a sus compañeros tras empate ante Huancayo.

En un principio, el popular 'Kaiser' remarcó que Alianza Lima no tuvo su mejor presentación. Además, indicó que el enojo de los hinchas es comprensible. "Es entendible el enojo de la gente. No fue un gran partido de nuestra parte, por más que Huancayo tuvo una o nada. Nos está costando definir los partidos, se nos cierran bien, no logramos abrir y se nos complica hasta el final", manifestó para las cámaras de L1 MAX.